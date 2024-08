Ladro entra in casa per rubare ma poi prende un libro e viene rapito dalla lettura: arrestato a Roma a Prati

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un furto dai contorni surreali si è verificato nel quartiere Prati, a Roma, martedì 20 agosto. Un 71enne è rientrato nella propria casa e ha scoperto un ladro non intento a rovistare tra gli oggetti di valore, ma comodamente seduto a leggere un libro appena sottratto. Il ladro, un uomo di 38 anni, è stato colto in flagrante nella tarda mattinata, intorno alle 13.

Ladro entra in una casa e si mette a leggere un libro

L’anziano proprietario, insospettito da alcuni rumori provenienti da una stanza, ha deciso di controllare, scoprendo l’intruso immerso nella lettura. Alla vista del padrone di casa, il ladro ha tentato la fuga, ma l’anziano ha subito allertato il 112 e i vicini.

Grazie al pronto intervento delle forze dell’ordine, l’uomo è stato fermato poco dopo nei dintorni dell’abitazione.

Il furto è avvenuto a Roma, nel quartiere Prati

Durante la perquisizione, il 38enne è stato trovato in possesso di una borsa contenente abiti firmati, probabilmente frutto di precedenti furti.

L’arresto e il processo per direttissima

Il ladro è stato arrestato e dovrà affrontare un processo per direttissima davanti al giudice monocratico della IV sezione del tribunale penale di piazzale Clodio.

Il curioso dettaglio del furto, con il ladro colto in flagrante mentre leggeva un libro, ha suscitato l’attenzione non solo degli agenti intervenuti, ma anche degli abitanti della zona.

Il precedente in provincia di Pordenone

L’episodio richiama un altro caso bizzarro avvenuto l’8 agosto a Sacile, in provincia di Pordenone.

In quella circostanza, una donna rientrata a casa ha trovato uno sconosciuto intento a guardare la televisione nel suo salotto.

L’uomo, dopo aver mangiato qualcosa trovato in cucina, ha tentato di chiudere fuori la proprietaria. Alla fine, è scappato rubando solo un paio di ciabatte.

La donna ha deciso di non sporgere denuncia, cercando di dimenticare l’accaduto e mostrando comprensione per l’evidente situazione di bisogno in cui l’uomo si trovava.