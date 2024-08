Donna torna a casa e trova uno sconosciuto che guarda la tv in cucina, poi ruba un paio di ciabatte e fugge

Storia dai contorni surreali e inquietanti quella avvenuta in una abitazione di Sacile (Pordenone). Una donna, rientrata a casa, ha trovato nella sua dimora uno sconosciuto che stava guardando beatamente la sua tv.

Sacile, donna rientra a casa e trova uno sconosciuto che guarda la tv

Da quanto emerso, l’uomo, un immigrato di cui non è stata rivelata la nazionalità, dopo aver fatto irruzione in casa, in quel momento vuota, ha mangiato qualcosa che ha trovato in cucina. Poi si è seduto beatamente davanti alla televisione, lasciando i suoi pochi effetti sparsi qua e là.

“Mi sono ritrovata chiusa fuori, inizialmente credevo fossero ritornati i miei figli che frequentano l’università o che fosse rientrato in anticipo mio marito. Quando ho notato i segni sulla porta, ho capito che si trattava di un’effrazione”, ha spiegato la proprietaria di casa, Beatrice Carbonari.

L’episodio si è verificato qualche mese fa, ma soltanto ora la donna ha deciso di raccontarlo nei particolari. Una volta entrata nella sua casa, ecco che si è trovata innanzi allo sconosciuto.

“L’intruso – ha riferito – aveva tentato di chiudermi fuori con il chiavistello interno, ma fortunatamente sono riuscita ad entrare. Non avevo realizzato subito cosa era accaduto, una volta visto lo zaino e le scatole di cibo fuori posto ho capito e ho visto che c’era qualcuno sul divano. Mi sono messa subito a gridare e ho cercato di spingerlo fuori, lui non ha mai reagito, anzi, ha subito cercato di scappare”.

La fuga e il furto delle ciabatte

L’uomo, vedendo Beatrice, ha rubato le ciabatte di suo marito ed è corso fuori, ha scavalcato il cancello e si è allontanato. “Solo in quel momento sono riuscita a telefonare ai carabinieri“, ha spiegato donna che, vista la situazione surreale, è andata in stato di shock tanto da faticare a comporre il numero delle forze dell’ordine.

L’immigrato è successivamente stato individuato dai carabinieri. “Quando sono andata dai carabinieri – ha aggiunto Carbonari – e l’ho visto mi sono messa a piangere. Ho immaginato i motivi che potevano averlo spinto a entrare in casa mia, mi sono chiesta quanto potesse essere disperatamente bisognoso”.

Nessuna denuncia

Beatrice ha sottolineato che l’uomo ha avuto un comportamento tranquillo e per nulla aggressivo. Per questo ha deciso di non denunciarlo.

“Da quel giorno – ha concluso la donna – ogni volta che entro in casa mi sento in ansia. Ho sempre paura che possa succedere di nuovo. La mia decisione di ritirare la denuncia deriva dal fatto che vorrei cercare di dimenticare quel terribile ricordo, eliminando qualsiasi collegamento con ciò che è accaduto. Inoltre, ho cercato di immedesimarmi nei panni di quell’uomo, ho pensato fosse meglio lasciare stare”.