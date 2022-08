La villa di Zelensky a Forte dei Marmi è stata affittata a russi? Come stanno le cose

Negli ultimi giorni, in Versilia, si è diffusa la notizia secondo cui la villa di Forte dei Marmi ritenuta di proprietà del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky sarebbe stata affittata a una coppia russa. A far chiarezza sulle voci ci ha pensato l’agente immobiliare della Real Estate Forte dei Marmi Villas, Claudio Salvini.

Il chiarimento dell’agenzia

A ‘La Repubblica’, Claudio Salvini ha smentito così le voci: “Non c’erano russi né ucraini nella villa del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky. È una congettura. La villa è stata affittata a una coppia per l’estate, non vi dirò se risiedono o meno a Londra, ma vi assicuro non può trattarsi di russi perché abbiamo il divieto assoluto di affittare a russi e a ucraini“.

Poi lo stesso agente immobiliare ha provato a spiegare come potrebbe essere nato l’equivoco: “Se qualcuno ha sentito parlare il russo in quella casa è perché chi ha affittato potrebbe aver avuto ospiti russofoni“.

Fonte foto: ANSA Il presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky, in occasione di una recente conferenza stampa assieme al Primo Ministro britannico Boris Johnson.

A chi appartiene la villa di Forte dei Marmi

L’agente immobiliare della Real Estate Forte dei Marmi Villas, Claudio Salvini, ha anche chiarito a chi appartiene la villa di Forte dei Marmi al centro dei rumours: “La villa di Vittoria Apuana è intestata a una società italiana che fa capo a un’altra a Cipro, ed è della moglie di Zelensky, che ci ha dato mandato di affittare la villa con quella clausola (divieto assoluto di affittare a russi e a ucraini, ndr)”.

Il commento del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi

Il sito del quotidiano ‘La Repubblica’ riporta anche il commento alla notizia del sindaco di Forte dei Marmi Bruno Murzi, che a proposito della villa al centro dei rumours in Versilia ha dichiarato: “Non abbiamo avuto nessuna notizia e francamente fino allo scoppio della guerra, l’unica informazione che avevamo sulla villa, che si trova in zona Villa Apuana, è che era di proprietà di una società”.

Il primo cittadino di Forte dei Marmi Bruno Murzi ha poi chiosato: “Tra l’altro è sempre stata abitata di rado”.