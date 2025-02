La tiktoker Rita De Crescenzo sarà a Sanremo: quanto guadagna per una serata e il retroscena sulla fattura

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Rita De Crescenzo sarà presente a Sanremo durante il Festival. L’influencer campana, diventata nota al grande pubblico per “l’invasione di Roccaraso”, ha annunciato la sua presenza nella città ligure. Contattato da un giornalista che si è finto interessato a ingaggiarla, il manager della tiktoker ha svelato il cachet di Rita De Crescenzo.

Rita De Crescenzo, la tiktoker famosa per Roccaraso

A contattare Pietro Pelagalli, l’uomo che coordina gli eventi e le comparsate di Rita De Crescenzo, è stato il quotidiano abruzzese Il Centro. Ormai la notorietà della tiktoker da due milioni di follower in Abruzzo, dopo quanto accaduto a Roccaraso, è in forte crescita.

E così le richieste di partecipare a eventi pubblici e privati aumentano. Il prossimo dovrebbe essere il 14 marzo in un ristorante di Elice.

Fonte foto: ANSA

Turisti a Roccaraso

Quanto guadagna Rita De Crescenzo per uno spettacolo

Un giornalista del Centro, quotidiano che aveva intervistato Pietro Pelagalli qualche settimana fa, ha telefonato al manager fingendosi interessato a ingaggiare Rita De Crescenzo.

Il cachet della tiktoker è di 3.500 euro per “tutte le comunioni” ma, come spiega Pelagalli al quotidiano, si può chiudere a 2.300 se si decide subito, facendo capire che il costo è stato aggiornato vista la crescente notorietà della tiktoker. La performance di Rita De Crescenzo dura un’ora e prevede un’esibizione canora di 40-45 minuti: “Lei parla con tutti, fa video e tiktok con tutti”, assicura il manager.

Per quanto riguarda i pagamenti, sempre come riporta Il Centro, il manager precisa la necessità di “fare le fatture” perché “i giornalisti ci stanno a rompe”. Intervistata dalla trasmissione Fuori dal Coro, De Crescenzo ha tuttavia specificato di non aver mai accettato pagamenti in nero.

Da martedì Rita De Crescenzo sarà a Sanremo

La vicenda di Roccaraso (e poi Ovindoli) ha portato un’ondata di notorietà per Rita de Crescenzo, che ora ha annunciato l’intenzione di andare a Sanremo per seguire il dietro le quinte del Festival. Ma presto, ha fatto sapere lo stesso manager, la tiktoker potrebbe tornare proprio a Roccaraso per organizzare un concerto gratuito.

“Roccaraso ci ha portato popolarità – ha confermato Pelagalli – ci stanno chiamando tutti. Ieri stavo in una clinica perché vogliono che Rita la sponsorizzi”.

Secondo quanto riportato dal Centro, la responsabile degli eventi di Rita De Crescenzo in Abruzzo sarebbe Sara Galiani, che avrebbe rivelato il costo (circa cinquemila euro) per un’ora di spettacolo della tiktoker napoletana.