La tennista scomparsa Camila Giorgi è inseguita anche dal Fisco: sfuggì agli accertamenti della Finanza

Potrebbero celarsi guai con il Fisco dietro la scomparsa di Camila Giorgi, nota tennista maceratese che all’inizio di maggio 2024 ha annunciato il proprio ritiro dal mondo dello sport per poi far perdere le proprie tracce, anche sui social. Sembra che la fuga arrivi dopo una notifica dalla Guardia di Finanza, che la cerca per la mancata dichiarazione dei redditi.

Camila Giorgi, la tennista scomparsa

Il 7 maggio 2024, il nome di Camila Giorgi è apparso nell’elenco degli atleti ritirati dell’ITIA -International Tennis Integrity Agency, l’ente che monitora i rischi di doping e scommesse nel mondo del tennis.

La 32enne tennista marchigiana si è dunque ritirata, senza tuttavia comunicarlo ufficialmente alla WTA, il circuito pro femminile, né al suo capitano o ai numerosi fan che la seguono sui social.

Il suo numero di telefono risulta inattivo e sono spenti anche i cellulari dei suoi genitori, Sergio e Claudia, e dei fratelli Leandro e Amadeus. I Giorgi sono irreperibili e irrintracciabili e potrebbero non trovarsi più in Italia.

Tra le ipotesi spunta una fuga dai guai giudiziari che coinvolgono la tennista o da quelli fiscali che riguarderebbero l’intera famiglia.

I presunti guai con il Fisco italiano

Il Corriere della Sera fa sapere che Camila Giorgi è ricercata dal Fisco italiano, dopo la scoperta di diverse pendenze nei suoi confronti.

Pare che la Guardia di Finanza l’abbia cercata per notificarle dei documenti senza successo e che, il 13 aprile, sia stata convocata dalla Finanza ma non si sia presentata.

Le indagini sono sotto la responsabilità della Procura di Firenze, che ha scoperto inadempienze fiscali anche da parte dei genitori di Giorgi che, come la figlia, non hanno presentato le annuali dichiarazioni dei redditi.

Il sospetto è che l’atleta e i suoi cari abbiano lasciato il paese per ripararsi negli Stati Uniti.

Il processo per il vaccino anti-Covid

Non solo con il fisco, Camila Giorgi ha qualche problema anche con la legge italiana.

Così come la cantante Madame, anche la campionessa della racchetta è stata rinviata a giudizio con l’accusa di falso ideologico: avrebbe provato ad ottenere il green pass senza essere vaccinata.

La scomparsa della tennista arriva pochi giorni dopo la convocazione della prima udienza preliminare, fissata dal gip di Vicenza per il prossimo 16 luglio.