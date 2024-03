Madame e Camila Giorgi a processo per il caso delle false vaccinazioni anti Covid: di cosa sono accusate

Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

La Procura di Vicenza, al termine dell’inchiesta sulle false vaccinazioni anti Covid, ha chiesto il processo per la cantante Madame (vero nome Francesca Calearo) e per la tennista Camila Giorgi, oltre che per 19 altri indagati.

Madame, Camila Giorgi e le false vaccinazioni anti Covid

La notizia della richiesta di rinvio a giudizio da parte della Procura di Vicenza è riportata dall’agenzia ‘ANSA’. L’obiettivo di chi si affidava a studi medici compiacenti sarebbe stato quello di ottenere il Green Pass e, così, poter svolgere ogni attività nell’epoca della pandemia del coronavirus.

Tra gli indagati, figura il medico Erich Volker Goepel, finito agli arresti domiciliari nel 2022.

Madame, sul palco del Festival di Sanremo nel febbraio del 2023.

Di cosa sono accusate Madame e Camila Giorgi

Le persone per le quali il pm Gianni Pipeschi ha richiesto il processo sono accusate, a vario titolo, dei reati di falso ideologico (è il caso, per esempio, della cantante Madame e della tennista Camila Giorgi), e corruzione e peculato.

Altri quattro indagati, tra cui la dottoressa Daniela Grillone Tecioiu, hanno richiesto il patteggiamento della pena.

Le dichiarazioni di Madame e Camila Giorgi

In un post pubblicato a inizio gennaio nel 2023 (e poi cancellato), Madame aveva raccontato che nel periodo Covid i genitori sono “cascati nel girone infernale del complottismo“ e aveva anche rivelato di non aver ricevuto alcuna vaccinazione da piccola.

La cantante aveva poi tenuto a precisare di aver iniziato a documentarsi in autonomia sulle vaccinazioni. “Proseguo e proseguirò a completare tutte quelle necessarie per me e utili per gli altri”, aveva detto l’artista.

Madame ha spiegato così la decisione di cancellare il suo post di spiegazioni: “Tolgo l’ultimo post per dare spazio al nuovo progetto e lasciando che l’indagine faccia il suo corso. I dettagli legati al caso non ho potuto darli perché appunto sono sotto indagine, ed è in quella sede che se ne dovrà discutere. Ne riparleremo in caso a processo finito, ora aggiungere altro è superfluo, tocca aspettare gli esiti”.

Per quanto riguarda invece Camila Giorgi, in un post partita a Melbourne, a metà gennaio 2023, aveva detto: “Ho fatto tutte le vaccinazioni in studi medici differenti, quindi non ho alcun problema perché altrimenti non sarei potuta venire qui