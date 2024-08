La tempesta Debby diventa uragano e colpisce la Florida: quattro morti, allerta per il rischio di inondazioni

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Terrore in Florida, dove la tempesta tropicale Debby si è trasformata in uragano di categoria 1 e ha colpito lo Stato americano. Piogge torrenziali, fortissimi venti e una mareggiata hanno messo in ginocchio la costa occidentale. Si registrano almeno 4 morti e centinaia di migliaia di persone rimaste senza elettricità.

Gli effetti dell’uragano Debby in Florida

Il ciclone ha provocato ingenti danni dopo aver toccato terra nella regione costiera di Big Bend, con i residenti che hanno dovuto far fronte a blackout, chiusure stradali e inondazioni. Oltre 240mila persone sono rimaste senza corrente elettrica.

Come riportato da Usa Today, Debby ha colpito vicino a Steinhatchee (nella contea di Taylor), a sudest di Tallahassee, con venti che hanno raggiunto la velocità stimata di 130 km/h.

Fonte foto: GettyImages Una strada allagata a causa dell’ondata di maltempo provocata dall’uragano Debby a Cedar Key, in Florida

Secondo le previsioni, l’evento atmosferico scaricherà quasi 60 centimetri di pioggia anche in diverse zone della Georgia e della Carolina del Sud entro metà settimana.

Le vittime

Le vittime finora accertate sono 4.

Tra loro c’è un ragazzo di 13 anni, ucciso da un albero caduto sul tetto di un’abitazione nella città di Fanning Springs.

Hanno perso la vita anche un camionista (finito nel “Tampa bypass canal” nella contea di Hillsborough), oltre che una donna e un ragazzo di 12 anni che erano a bordo di un’auto schiantatasi nella contea di Dixie.

L’allerta inondazioni

Il governatore della Florida, il repubblicano Ron DeSantis, ha dichiarato lo stato d’emergenza per 61 delle 67 contee dello Stato.

È stata anche diramata un’allerta tornado per un’area che copre oltre 13 milioni di persone tra cui le città di Jacksonville, Orlando, Tampa e Tallahassee.