La tempesta Darragh investe il Regno Unito e uccide una persona, è allerta rossa in tutto il Paese

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Migliaia di abitazioni senza energia elettrica e una persona morta nel Regno Unito a causa della tempesta Darragh, che sta provocando diversi danni all’interno del Paese. Cancellati anche treni e aerei e tre milioni di persone raggiunte dagli avvisi delle applicazioni di emergenza sui propri telefoni.

Un morto nel Regno Unito per la tempesta Darragh

Durante tutta la giornata di sabato 7 dicembre il Regno Unito è stato colpito da un forte maltempo causato da una vasta area di bassa pressione, che ha dato vita alla tempesta nominata Darragh.

Con piogge molto forti e venti che hanno raggiunto anche i 140 chilometri orari, Darragh ha messo a dura prova i sistemi di emergenza del Paese, pur abituato ad affrontare fenomeni di questo tipo.

Fonte foto: ANSA

Nel Lancashire, regione occidentale del Paese, un uomo è morto schiacciato da un albero che è caduto sulla propria auto a causa di una raffica di vento.

Migliaia di case senza elettricità

Darragh ha causato molti problemi anche alla rete elettrica, con migliaia di abitazioni che hanno segnalato problemi di varia entità che arrivano fino al distacco totale dalla rete.

Nella giornata di venerdì 6 dicembre il sistema di allarme per gli eventi straordinari del Regno Unito aveva raggiunto, tramite un sms, ben 3 milioni di persone che vivono in aree in cui la rete elettrica avrebbe potuto subire seri danni dalla tempesta.

Il consiglio del Governo era quello di prepararsi ad alcune ore di interruzione della fornitura di energia alle case. Nel frattempo in tutto il Paese molti voli aerei e treni sono stati cancellati.

Il percorso di Darragh

Darragh sta scaricando in queste ore buona parte della sua forza sul Regno Unito, ma non fermerà il suo percorso sulle isole britanniche, da cui ha avuto origine. Proseguirà infatti verso l’Europa continentale.

I meteorologi prevedono un suo spostamento verso sud, con il coinvolgimento della quasi totalità dei Paesi Bassi e di alcune aree della Germania settentrionale.

Dopo il suo passaggio, Darragh richiamerà un’area di alta pressione sulle isole britanniche, con un flusso di aria fredda proveniente da nord che potrebbe avere effetto anche sul Mediterraneo.