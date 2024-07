La solidarietà della politica internazionale dopo l’attentato a Donald Trump. I messaggi di Obama e Pelosi

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Il mondo della politica internazionale si è stretto attorno a Donald Trump. Messaggi di solidarietà all’ex presidente vittima di un attentato durante un comizio in Pennsylvania. Il primo a contattare il tycoon è stato il presidente Usa Joe Biden: “Sono grato di sapere che Trump è salvo e sta bene”. Sui social messaggi di solidarietà anche da dagli esponenti dell’ala dem statunitense Barack Obama e Nancy Pelosi e dai leader dei pasi di tutto il mondo.

Il messaggio di Obama e Nancy Pelosi a Donald Trump

Dopo Joe Biden, anche l’ex presidente Barack Obama ha espresso il proprio cordoglio per quanto accaduto: “Non c’è assolutamente spazio per la violenza politica nella nostra democrazia”.

Su X, Obama ha scritto che “dovremmo essere tutti sollevati dal fatto che l’ex presidente Trump non sia stato gravemente ferito e sfruttare questo momento per impegnarci nuovamente nella civiltà e nel rispetto nella nostra politica”. Auguri di pronta guarigione anche da Michelle Obama.

“Ringrazio Dio che l’ex presidente Trump sia salvo. – ha scritto l’ex speaker della camera Nancy Pelosi – Essendo una persona la cui famiglia è stata vittima di violenza politica, so in prima persona che non c’è posto per la violenza politica nella nostra società”.

Poco dopo, anche l’ex presidente George W. Bush rilascia una nota ufficiale: “Laura ed io siamo grati che il presidente Trump sia salvo dopo l’attacco vigliacco alla sua vita. Ci congratuliamo con gli uomini e le donne dei servizi segreti per la loro rapida risposta”.

La solidarietà della politica internazionale

Solidarietà a Donald Trump arriva dai leader dei Paesi di tutto il mondo. Il premier d’Israele Benjamin Netanyahu si è detto “scioccato” dall’attacco a Donald Trump.

Il primo ministro ungherese Viktor Orban ha inviato all’ex presidente Usa “pensieri e preghiere in queste ore buie”.

“Sono profondamente scioccata dalla sparatoria avvenuta durante il comizio elettorale dell’ex presidente americano. Auguro a Donald Trump una pronta guarigione e porgo le mie condoglianze alla famiglia della vittima innocente” ha scritto su X la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen.

Il segretario dell’Onu Antonio Guterres, in una nota ufficiale, “condanna inequivocabilmente questo atto di violenza politica” e “invia i suoi migliori auguri di pronta guarigione al presidente Trump”.

“Scioccato dalla notizia” si è dichiarato anche Josep Borrell, rappresentante della politica estera dell’Ue, che su X ha scritto: “Ancora una volta, stiamo assistendo ad atti di violenza inaccettabili contro i rappresentanti politici”.

Il sostegno di Zelensky e la denuncia della Russia

“Estendo il mio appello a mantenersi forti a tutti coloro che sono rimasti sconvolti da questo evento. – è il messaggio su X del presidente dell’Ucraina Volodymyr Zelensky che nei giorni scorsi si trovava in Usa per il vertice Nato – Auspico che l’America ne esca più forte”.

Dalla Russia interviene la portavoce del ministero degli Esteri Maria Zakharova: “esattamente due mesi fa ho attirato l’attenzione sul fatto che negli Stati Uniti incoraggiano letteralmente l’incitamento all’odio nei confronti degli oppositori politici”.

Zakharova, ricorda che allora ”ho anche fornito esempi della tradizione americana di omicidi di presidenti e candidati presidenziali”. Sostenendo infine che negli Stati Uniti si è parlato “apertamente della necessità di uccidere il candidato presidenziale, l’ex presidente del Paese Donald Trump”.