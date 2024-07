Joe Biden e la gaffe su Putin presidente dell'Ucraina al posto di Zelensky: l'errore clamoroso al vertice Nato

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Quasi non sembrano vere, a leggerle tutte di fila potrebbero apparire come fraintendimenti, invenzioni della stampa. Eppure, le gaffe di Joe Biden sono reali e dal catastrofico duello tv con il rivale Donald Trump continuano a susseguirsi. Dal palco di Washington del vertice Nato, mentre affermava di essere “il più qualificato” a battere il tycoon, il presidente Usa sbaglia dei nomi e torna a far dubitare della sua lucidità. Prima confonde Zelensky con Putin, poi Kamala Harris con lo stesso Trump.

Gaffe di Joe Biden: scambia Zelensky per Putin

L’attuale presidente Usa Joe Biden si mostra determinato a continuare a correre per un nuovo mandato, ma un paio di nuovi lapsus gettano ulteriori ombre sulla sua corsa.

Ospite del vertice di Washington, in occasione del 75esimo anniversario della Nato, Biden ha fatto confusione sui nomi dei suoi colleghi.

Poco prima di entrare in sala per la consueta conferenza stampa, il commander-in-chief 81enne ha presentato Volodymyr Zelensky come Putin.

L’errore ha fatto il giro dei media americani, e gli è stato rimproverato dai giornalisti nel corso della conferenza.

La gaffe su Kamala Harris e Donald Trump

Pochi minuti dopo, l’ennesimo strafalcione. Parlando di Kamala Harris, il leader dei democratici dice “vice presidente Trump”.

E Donald Trump stesso non perde l’occasione per deridere il rivale alle prossime presidenziali: “Bravo Joe! Ottimo lavoro” ha commentato con sarcasmo sui social.

Il presidente Usa: “Batterò Trump”

I più recenti lapsus rinforzano le paure dei democratici, che chiedono il ritiro di Biden dalla corsa alle presidenziali. Ma il leader della Casa Bianca non ha intenzione di fare alcun passo indietro: “Placherò le paure dei democratici” afferma, rispondendo agli appelli dei governatori dem che ne chiedono il ritiro.

Anche altre persone potrebbero battere Trump. Ma altri candidati dovrebbero partire da zero. Io sono il più qualificato. L’ho battuto una volta, lo farò ancora.

E in merito alla disastrosa performance nel duello tv andato in onda sulla Cnn, Biden si giustifica: “La prossima volta non attraverserò 15 fusi orari diversi”.

Cogliendo l’occasione per screditare l’avversario: “La mia agenda è strapiena. E Trump che ha fatto dal giorno del dibattito? Ha giocato a golf, non fa mai nulla”.

Infine, quasi provando a zittire i timori sul suo stato di salute, diffusi dall’ex speaker della Camera Nancy Pelosi, il presidente assicura: “Mi sono sottoposto a tre significativi e intensi esami neurologici. Il più recente in febbraio e tutti hanno detto che sono in forma”.