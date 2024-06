La Russa attacca Vannacci e Lega sulla Decima Mas: "Sbagliato usarla in campagna elettorale, noi mai fatto"

Giornalista professionista. Scrive di cronaca e attualità, ma le passioni più grandi sono la tecnologia e l’innovazione. Dopo una laurea in Comunicazione e un master in Giornalismo muove i primi passi nelle redazioni di alcune testate nazionali tra Milano e Roma. Attualmente collabora con diverse realtà editoriali.

Ignazio La Russa torna a criticare Roberto Vannacci in merito ai riferimenti del generale alla Decima Mas. “Sbagliato usarla in campagna elettorale” ha spiegato il presidente del Senato, commentando le scelte comunicative dell’autore de Il mondo al contrario, fresco di elezione al Parlamento europeo con la Lega.

Le parole di Ignazio La Russa a È sempre cartabianca

“Non si scherza con le cose serie“, ha spiegato La Russa ospite del programma È sempre cartabianca (Rete4), condotto da Bianca Berlinguer.

“La Decima Mas – prosegue la seconda carica dello Stato – durante la Repubblica di Salò si divise e mi sembra sbagliato tirare in ballo la storia di una medaglia d’oro prima della Repubblica durante una campagna elettorale e usarla per fini strumentali.”

Dopo aver espresso disapprovazione per le domande monotematiche, l’esponente di Fratelli d’Italia ha invitato la conduttrice a porre queste domande a Vannacci stesso.

“A me ha dato molto fastidio – ha aggiunto -. L’unico effetto della scelta di tirare in ballo la Decima Mas è che ha impedito ai consubin di gridare ‘Decima’”.

La Rai e l’egemonia della sinistra

Nel corso della puntata si è parlato anche del tema dell’egemonia della sinistra e della Rai.

“Tu sei stata in Rai. Quanti assunti hai visto che votavano a destra?“, ha chiesto a un certo punto La Russa alla Berlinguer. “Era pieno!”, ha ribattuto la giornalista.

“Allora si nascondevano bene”, la replica del politico, che poi ha aggiunto:

"La Democrazia Cristiana ad un certo punto decise che lei teneva il potere, ma siccome il mondo non consentiva accordi con la sinistra, né tantomeno col partito comunista, al quale lasciò conquistare l'arte, il cinema, la magistratura…".

La decima Mas nello spot per le Europee di Vannacci

Alla fine di maggio Vannacci, candidato alle Europee in quota Lega, era finito nell’occhio del ciclone per uno spot destinato ai social in cui faceva un chiaro riferimento alla X Flottiglia Mas, corpo militare che dopo l’armistizio dell’8 settembre 1943 si schierò al fianco delle truppe naziste in Italia.

Vannacci si era rivolto agli elettori esortandoli a fare “una decima sul simbolo della Lega, scrivete Vannacci e li travolgeremo tutti con una valanga di voti”.

Nel video, il militare mimava la X con le dita, accennando un sorriso, prima di proseguire con il suo appello:

Votatemi per cambiare questa Europa che non ci piace.

Non appena pubblicata, la clip aveva suscitato molte polemiche nel mondo della politica e non solo.