La reunion degli Oasis è ufficiale, annuncio di Noel e Liam Gallagher sul tour 2025: le date dei concerti

Quello che – almeno per coloro cresciuti negli anni ’90 – sembrava un sogno irrealizzabile si è trasformato in realtà. I fratelli Gallagher si sono riappacificati, abbastanza da tornare a esibirsi sullo stesso palco. Dopo settimane di rumors e un teaser premonitore, sui canali social degli Oasis è stata confermata la reunion e annunciato un tour, tra Regno Unito e Irlanda, previsto per l’estate del 2025.

Confermata la reunion degli Oasis

Negli scorsi giorni, il quotidiano britannico Times aveva scritto: “gli addetti ai lavori del settore sono certi che la prossima estate vedremo Noel e Liam riunirsi sullo stesso palco”.

La notizia ha fatto scalpore, ma è stata accolta dai più con grande scetticismo. Non è la prima volta che si parla di una reunion degli Oasis, senza che poi accada nulla.

Fonte foto: Getty Gli Oasis di nuovo insieme in un tour nel 2025

Stavolta, però, era chiaro ci fosse qualcosa di concreto sotto. Poco dopo la notizia del Times, entrambi i fratelli Gallagher hanno pubblicato sui propri profili social un breve video con una data.

La data indicata era il 27 agosto 2024, ore 8:00 del mattino. E quando la data è arrivata, è arrivata anche la conferma ufficiale: gli Oasis tornano a esibirsi. L’annuncio sul profilo X della band.

L’ultima volta insieme dei fratelli Gallagher

Sono trascorsi 15 anni dall’ultima volta che gli idoli britpop si sono trovati fianco a fianco sullo stesso palco: era il V Festival di Stafford del 2009.

Qualche mese dopo, pochi istanti prima di un concerto in programma a Parigi, il duo si sciolse definitivamente. Da allora, i Gallagher hanno perseguito la carriera da solisti. Nel frattempo, una lunga e frequente serie di litigate più o meno accese, recriminazioni e frecciatine web.

Ma tutto è passato: “Le armi hanno taciuto. I pianeti si sono allineati. La grande attesa è finita” hanno commentato i fratelli rock. Invitando i fan a “venite a vederci. Non verrà trasmesso in tv”.

Le date del tour estivo 2025

Gli Oasis faranno 14 concerti nell’estate del 2025, tra il 4 luglio e il 17 agosto, in Regno Unito e Irlanda.

Toccheranno la loro città natale Manchester, per poi spostarsi a Londra, Cardiff, Edimburgo e Dublino.

I biglietti saranno acquistabili a partire dalle ore 10:00 (ora italiana) di sabato 31 agosto. Non sono previste, al momento, ulteriori date al di fuori dell’UK.

Ecco le date ufficiali dell’Oasis Live ’25:

Cardiff – Principality Stadium – 4 e 5 luglio

Manchester – Heaton Park – 11, 12, 19, 20 luglio

Londra – Wembley Stadium – 25, 26 luglio e 2, 3 agosto

Edimburgo – Scottish Gas Murrayfield Stadium – 8, 9 agosto

Dublino – Croke Park – 16, 17 agosto