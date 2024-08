Oasis verso la reunion: "Saranno a Glastonbury 2025". Cosa si sa sul nuovo tour di Liam e Noel Gallagher

Giornalista pubblicista esperto di politica e con una passione per tecnologia e innovazione, scrive quotidianamente di cronaca e attualità. Marchigiano, studi in Comunicazione, collabora con diverse realtà editoriali locali e nazionali.

I fan degli Oasis in tutto il mondo sono in fibrillazione per la possibile reunion della storica band britannica che ha segnato la musica degli anni ’90. Negli ultimi tempi diverse voci e indizi hanno suggerito il ritorno sulle scene insieme dei fratelli Liam e Noel Gallagher, ora un sibillino post pubblicato sulle pagine social dei protagonisti sembra indicare che la reunion sarà realtà.

Oasis verso la reunion, l’annuncio misterioso

Già più volte in passato si erano diffuse voci sulla possibile reunion degli Oasis e sul riavvicinamento tra Liam e Noel Gallagher, i fratelli fondatori e anima della band.

Questa volta però gli indizi sul ritorno del gruppo sono più concreti del solito, a partire da un annuncio misterioso apparso nella serata di domenica 25 agosto sugli account social dei due fratelli Gallagher e su quello degli Oasis.

Fonte foto: ANSA Gli Oasis in una foto del 2005

Si tratta dello stesso breve video, contenente solo una data e un orario: il 27 agosto 2024 alle 8 del mattino.

La stessa immagine è apparsa sugli schermi durante un concerto a Manchester di Liam Gallagher.

Secondo l’interpretazione più diffusa in rete si tratta della data in cui gli Oasis annunceranno un nuovo tour della band. Per sapere se sarà proprio così bisognerà attendere solo alcune ore.

Cosa si sa sul nuovo tour degli Oasis

Intanto il quotidiano britannico The Mirror dà per certo che ci sarà la reunion tanto attesa degli Oasis.

Liam e Noel Gallagher dovrebbero tornare a suonare insieme in un nuovo tour della band previsto per il 2025, quando cadrà il 30° anniversario del loro iconico album (What’s the Story) Morning Glory?.

Secondo The Mirror gli Oasis saranno al festival di Glastonbury la prossima estate e in una serie di altre date.

Tra i concerti dati per molto probabili quelli all’Heaton Park di Manchester, la loro città di origine, e allo stadio Wembley di Londra.

Le liti tra Liam e Noel Gallagher e la fine della band

A partire dal loro primo album, Definitely Maybe del 1994, gli Oasis si affermarono come una delle rock band più acclamate degli anni Novanta, alfieri del cosiddetto britpop.

Dopo una carriera costellata di enormi successi, il gruppo si sciolse nel 2009 prima di un concerto a Parigi: a scatenare la rottura un violento litigio tra Noel e Liam Gallagher.

Le tensioni e le liti tra i due fratelli fondatori della band andavano avanti fin dagli esordi, ma divennero sempre più frequenti e intensi col passare degli anni, fino alla rottura definitiva.

Dopo la separazione, Noel ha fondato una sua band, i Noel Gallagher’s High Flying Birds, mentre Liam ha intrapreso una carriera solista.