La reazione di Vittorio Sgarbi alla morte di Maurizio Costanzo: cosa ha detto in diretta tv

La notizia della morte di Maurizio Costanzo irrompe nelle dirette televisive della mattinata. L’improvvisa e inaspettata scomparsa del presentatore e autore televisivo ha colto molti di sorpresa. Il decesso è avvenuto a Roma, Costanzo aveva 84 anni.

Chi era Maurizio Costanzo

Nato a Roma nel 1938, Maurizio Costanzo è stato uno dei volti più riconoscibili della televisione italiana. Comincia la sua carriera come giornalista, per poi passare a scrivere programmi per la radio e per il piccolo schermo.

Raggiunge inizialmente la fama proprio alla radio, conducendo Buon Pomeriggio, con Dina Luce, negli anni 70. Nello stesso periodo scrive anche la canzone Se Telefonando, assieme a Ghigo De Chiara.

Fonte foto: ANSA Costanzo è tra i primi in Italia a esplorare il genere dei talk show. È autore di programmi come Bontà Loro, Acquario, Grand’Italia e Fascination.

Il Maurizio Costanzo Show e Vittorio Sgarbi

Il più grande contributo di Costanzo alla televisione italiana è però il programma che porta il suo nome. Il Maurizio Costanzo Show, registrato al teatro dei Parioli a Roma.

Il programma ha un successo enorme, e diventa negli anni il salotto più ambito della televisione italiana. In questo contesto muovono i loro primi passi alcuni dei personaggi che diventeranno tra i più conosciuti del piccolo schermo.

Tra questi un giovane Vittorio Sgarbi, ma anche comici come Daniele Luttazzi o cabarettisti come Enzo Iacchetti.

La reazione in diretta di Vittorio Sgarbi

Proprio Sgarbi ha ricevuto la notizia della morte di Maurizio Costanzo in diretta televisiva alla trasmissione L’Aria che Tira di ‘La 7’.

Dopo alcuni attimi di silenzio, l’ospite ha commentato: “È terribile, è morto nostro padre. L’inventore di questa televisione con tanti ospiti e molte voci”.

Myrta Merlino, conduttrice del programma, invita poi Sgarbi a ricordare la sua esperienza al Maurizio Costanzo Show: “Io sono diventato Sgarbi perché lui aveva una macchina in cui ognuno era un ruolo. Gli effetti di imprevisto legati a questo tipo di incontro sono quelli che hanno permesso a me di esistere“.

Sgarbi ha poi concluso: “La tv è questo, che succeda qualcosa. E da lui capitava qualcosa, e sono nate moltissime figure capaci di sorprendere”.