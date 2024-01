La protesta degli agricoltori blocca anche l'Italia: il video dei 100 trattori arrivati a Verona

Non solo Francia, Germania, Romania, Olanda e Polonia. La protesta degli agricoltori arriva anche in Italia e lo fa in una maniera spettacolare. Martedì 23 gennaio la città di Verona, per esempio, è stata invasa da 100 trattori. La scena è stata immortalata dalle telecamere di video-sorveglianza. Una dimostrazione che segue quelle verificatesi il giorno prima in altre province italiane.

Il video dei 100 trattori a Verona

Come mostrato dalle immagini di video-sorveglianza del Comune di Verona, la protesta degli agricoltori contro le politiche agricole dell’Europa e le scelte dei Governi è arrivata anche nella città veneta..

Un corteo con circa un centinaio di trattori è giunto al Quadrante Europa, per manifestare davanti a Verona Mercato.

Chi c’è dietro la manifestazione

L’iniziativa è stata promossa dagli agricoltori autonomi sotto la sigla del Comitato degli Agricoltori Traditi” che già lunedì 22 gennaio era sceso in piazza in alcune città italiane.

La situazione nel resto d’Europa

La protesta degli agricoltori si sta verificando in quasi tutta Europa.

Nelle scorse settimane, infatti, episodi analoghi si sono verificati in Germania, Olanda e Romania.

Proprio martedì 23 gennaio, invece, in Francia sono morte investite da un’auto una donna e sua figlia, una 14enne: stavano presidiando un posto di blocco con gli altri manifestanti.