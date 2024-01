Donna morta durante la protesta di agricoltori in Francia: investita mentre manifestava col marito e la figlia

Tragedia in Francia. Martedì 23 gennaio, durante la manifestazione degli agricoltori a Pamiers, nel sud-ovest del Paese, una donna è stata investita da un’auto a un posto di blocco organizzato dai dimostranti. È morta davanti agli occhi del marito e della figlia adolescente, che sono rimasti gravemente feriti.

La dinamica dell’incidente in Francia

Stando a quanto riferito dalla polizia, l’incidente sarebbe avvenuto all’alba, poco prima delle 6 sulla Nazionale 20 di Pamiers, nel sud-ovest della Francia.

Le tre persone presenti nel veicolo si sarebbero fermate per prestare soccorso: oltre alla donna, morta investita, sarebbero gravissime le condizioni del marito e della figlia della vittima, anche loro presenti al posto di blocco organizzato dagli agricoltori.

Fonte foto: Getty La protesta degli agricoltori in Francia

La reazione del sindacato degli agricoltori

L’incidente ha scosso i manifestanti e il sindacato degli agricoltori.

Il presidente, Arnaud Rousseu, ai microfoni di Rmc ha dichiarato che “questo tipo di drammi è difficile da sopportare”.

Subito dopo ha annunciato la fine del posto di blocco sulla Nazionale 20 dove è avvenuto l’incidente.

Il tweet del ministro dell’Agricoltura

“Una tragedia per tutti noi”, ha twittato il ministro francese dell’Agricoltura, Marc Fesneau, che su X ha commentato la morte della manifestante.

Poi ha aggiunto che “nell’ambito dell’azione sindacale per difendere la sua professione nell’agricoltura ed esprimere le sue aspettative, una giovane donna è morta questa mattina presto in Ariège. Penso a lei, penso al suo compagno e a sua figlia che lottano per la vita“, ha scritto Fesneau.

I motivi della protesta degli agricoltori

Gli agricoltori francesi, come ricordato dall’Ansa, manifestano da giorni per chiedere semplificazioni amministrative e indennizzi più veloci in caso di calamità naturali.

Il posto di blocco era stato organizzato il giorno dopo una riunione senza grandi risultati con il Governo.

In nottata, una trentina di trattori con rimorchio hanno bloccato la circolazione sull’autostrada A7 in entrambi i sensi, fra Lione e Valence, nel centro della Francia, con conseguenze pesanti per gli automobilisti.

Il nuovo premier Gabriel Attal ha promesso di “facilitare la vita” dei lavoratori del settore, ma il Governo teme un’escalation della protesta viste anche le iniziative analoghe a quelle francesi che si registrano in Olanda, Romania, Germania o Polonia, spesso dirette contro l’aumento delle tasse e il Patto verde europeo.