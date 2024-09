La principessa Kate annuncia la fine della chemioterapia e torna al lavoro: "Libera dal cancro", il video

Kate Middleton ha terminato la chemioterapia. È la stessa principessa del Galles ad annunciarlo con un video emozionale pubblicato sui canali social ufficiali, nel quale appare con il marito William e i tre figli. Sotto al filmato un lungo post con cui spiega il percorso di terapie che ha dovuto affrontare dalla scoperta della malattia e il messaggio per chi come lei ha dovuto e continua a combattere contro il cancro. La moglie dell’erede al trono del Regno Unito ha precisato che adesso “farà tutto il possibile per rimanere libera dal cancro” ma che il cammino verso la “guarigione e il pieno recupero è lungo”.

L’annuncio di Kate

“Mentre l’estate volge al termine, non so dirvi che sollievo sia stato aver finalmente completato il mio trattamento chemioterapico“, scrive Kate.

“Gli ultimi nove mesi sono stati incredibilmente duri per la nostra famiglia. La vita come la conoscete può cambiare in un istante e noi abbiamo dovuto trovare un modo per navigare in acque tempestose e strade sconosciute” si legge nel post della principessa del Galles.

Il video con William e i figli

Dall’account ufficiale dei principi del Galles, Kate ha pubblicato una sorta di trailer di tre minuti del film di famiglia, tra passeggiate e pic-nic con William e i tre figli in mezzo ai campi e ai boschi.

“Il viaggio del cancro è complesso, spaventoso e imprevedibile per tutti, specialmente per quelli più vicini a te. Con umiltà, ti porta anche faccia a faccia con le tue vulnerabilità in un modo che non avevi mai considerato prima e, con ciò, una nuova prospettiva su tutto” ha scritto Kate.

“Questo periodo ha soprattutto ricordato a me e William di riflettere ed essere grati per le cose semplici ma importanti della vita, che molti di noi spesso danno per scontate. Semplicemente di amare ed essere amati” sono le parole della principessa.

Come reso noto dal portavoce di Kensington Palace, le riprese sono state realizzate ad agosto vicino a una spiaggia del Norfolk, contea con capoluogo Norwich, a Est dell’Inghilterra.

Il ritorno agli impegni pubblici

Kate ha poi comunicato che il suo obiettivo è adesso fare il possibile “per rimanere libera dal cancro“, chiarendo che, nonostante la fine della chemioterapia “il percorso verso la guarigione e il pieno recupero è lungo e devo continuare a prendere ogni giorno come viene”.

Nel suo annuncio, la principessa ha aggiunto di non vedere l’ora “di tornare al lavoro e di intraprendere qualche altro impegno pubblico nei prossimi mesi, quando potrò”.

Dopo l’annuncio del tumore in video a marzo, per fermare le speculazioni e le teorie del complotto nate sulla sua scomparsa dalla scena pubblica, la moglie di William si era ritirata in privato per sottoporsi alle cure, salvo fare di nuovo la sua apparizione alla parata del compleanno di Re Carlo e a Wimbledon, per consegnare il trofeo di tennis.

“William ed io siamo così grati per il sostegno che abbiamo ricevuto e abbiamo tratto grande forza da tutti coloro che ci stanno aiutando in questo momento. La gentilezza, l’empatia e la compassione di tutti ci hanno resi più umili” è stato il ringraziamento di Kate, che, infine, ha dedicato un messaggio a coloro che stanno combattendo la battaglia contro il cancro: “Rimango con voi, fianco a fianco, mano nella mano. Dall’oscurità può arrivare la luce, quindi lascia che quella luce splenda intensamente”.