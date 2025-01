La prima foto in Ferrari di Lewis Hamilton spinge il titolo: la performance in Borsa dopo l'apertura

Effetto Lewis Hamilton. Il nuovo asso del Cavallino ha pubblicato una foto su Instagram per celebrare il suo “primo giorno da pilota della Ferrari“, aiutando il titolo in Borsa dopo un’apertura timida. Sono comunque lontane le performance registrate dopo l’ingaggio dell’inglese da parte della scuderia lo scorso febbraio.

All’apertura, il titolo Ferrari in Borsa ha toccato quota 424,6 euro, raggiungendo il picco pochi minuti dopo, a quota 427,8 euro.

Poi la discesa e l’oscillazione più o meno costante a ridosso dei 420 euro ad azione.

Fonte foto: Borsa

Il titolo di Ferrari, dopo la foto pubblicata da Hamilton e dalla scuderia, torna a crescere

Intorno alle ore 14, però, Hamilton e Ferrari hanno pubblicato la prima foto del pilota da asso della Rossa, spingendo il titolo a Piazza Affari.

Nella foto condivisa su Instagram si vede Lewis Hamilton a Maranello, con alle spalle una Ferrari e la bandiera con lo stemma della scuderia. Queste le parole del pilota a corredo dell’immagine:

“Ci sono giorni che sai che ricorderai per sempre, e oggi, il mio primo da pilota della Ferrari, è uno di quei giorni. Ho avuto la fortuna di raggiungere traguardi nella mia carriera che non avrei mai pensato possibili, ma una parte di me ha sempre custodito il sogno di guidare in rosso. Non potrei essere più felice di realizzare quel sogno oggi. Oggi iniziamo una nuova era nella storia di questa squadra leggendaria e non vedo l’ora di scoprire quale storia scriveremo insieme”.