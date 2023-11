La presidente di Arpa Lombardia Lucia Lo Palo nega che il cambiamento climatico sia opera dell'uomo: è bufera

Lucia Lo Palo è la presidente dell’Arpa Lombardia, l’Agenzia regionale per la protezione ambientale. È stata eletta (fra le polemiche) lo scorso agosto. Ora arriva una nuova vibrante polemica politica per via delle sue recenti dichiarazioni secondo le quali il cambiamento climatico non sarebbe opera dell’uomo.

La presidente di Arpa Lombardia sul cambiamento climatico

“Io non credo che il cambiamento climatico sia anche frutto dell’uomo, no”.

E ancora: “Il cambiamento climatico è in corso da varie ere geologiche. Noi, cioè, attraversiamo il cambiamento climatico da molto tempo, da sempre, da quando la Terra esiste”.

Così ha detto la presidente dell’Arpa, Lucia Lo Palo, nel corso di una più ampia intervista rilasciata a Primo Piano di Claudio Brachino sul canale video di Italpress.

Nel corso della puntata, la presidente dell’Arpa ha espresso alcuni dubbi sulla cosiddetta “eco-ansia”.

Ansia da “combattere” perché a suo parere veicola un “messaggio che tende a terrorizzare”.

L’Arpa ha dunque pensato a una serie di corsi di formazione rivolti ai giovani: “Ritengo – ha spiegato Lo Palo – che le cose vadano spiegate per come devono essere spiegate”.

Il riferimento è anche agli attivisti di Ultima Generazione: “Questi ragazzi che si siedono per strada a bloccare il traffico hanno realmente paura di quello che sta succedendo”.

“È nostro dovere come istituzioni raccontargli cosa facciamo”, dice Lo Palo, al fine di “parlare con i ragazzi guardandoli negli occhi e spiegandogli” che l’ambiente “a noi sta a cuore e che non siamo interessati solo al profitto”.

Contro gli attivisti di Ultima Generazione la Lega ha recentemente presentato un disegno di legge che ha come obiettivo l’arresto per chi blocca il traffico.

Chi è Lucia Lo Palo

Lucia Lo Palo ha 42 anni ed è una manager nel settore della sostenibilità ambientale e sociale.

Si è candidata alle ultime elezioni Regionali con Fratelli d’Italia, ma non è stata eletta.

Dallo scorso 8 agosto è stata nominata alla guida dell’agenzia regionale che si occupa di protezione ambientale.

Proprio i suoi recenti trascorsi con FdI hanno suscitato le proteste delle sinistre al momento della sua nomina alla guida dell’Arpa.

Opposizioni contro Lucia Lo Palo

Le parole di Lo Palo hanno immediatamente scatenato le proteste delle opposizioni, che chiedono la sua testa.

“La Lombardia non può usare i soldi dei lombardi per dare voce ai negazionisti della crisi climatica”, attacca il capogruppo Pd in consiglio regionale Pierfrancesco Majorino.

“Deve essere rimossa dal suo incarico e sostituita da una figura di alto profilo”, aggiunge il capogruppo pentastellato Nicola Di Marco.