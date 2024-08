La Nasa comunica che gli astronauti bloccati sulla Iss rientreranno con SpaceX, quando è previsto il ritorno

Gli astronauti bloccati sulla Iss rientreranno sulla Terra con SpaceX. Lo comunica la Nasa in una nota ufficiale, ponendo fine a una serie di domande – con annesse paure – sulla sorte di Butch Wilmore e Suni Williams, che mentre scriviamo si trovano all’interno della stazione spaziale internazionale dopo le anomalie riscontrate nella capsula Starliner con la quale erano andati in orbita. Ora è dato sapere quando i due astronauti faranno ritorno a casa.

Gli astronauti rientreranno con SpaceX, cosa dice la Nasa

Come già riportato, Butch Wilmore e Suni Williams faranno ritorno sulla Terra a bordo dello SpaceX, proprio la creatura di Elon Musk. Lo comunica la Nasa in una nota stampa.

Mentre scriviamo i due astronauti si trovano sulla Iss su decisione della Nasa, una scelta dettata dalla necessità di mantenere in sicurezza Wilmore e Williams. La Starliner, infatti, è ancora ancorata alla stazione spaziale ma non è ritenuta idonea per trasportare i due astronauti e riportarli a casa.

Al contrario, riferisce l’amministratore Nasa Bill Nelson, il viaggio di ritorno dello Starliner potrebbe essere “rischioso“, quindi la capsula verrà rimessa in moto e riportata a Terra senza l’equipaggio. Il suo arrivo è atteso per settembre.

Il testimone, dunque, passa da Boeing – di cui fa parte Starliner – a SpaceX, pronta a far partire la missione Crew-9 con la navicella spaziale Dragon che potrebbe partire non prima del 24 settembre. Inizialmente Crew-9 era riservata a soli quattro membri, dunque SpaceX e la Nasa dovranno rimodulare alcuni dettagli per far sì che il dispositivo sia pronto per il lancio e per il recupero dei due astronauti.

Quando torneranno sulla Terra

Secondo la Nasa, il rientro sulla erra di Wilmore e Williams è previsto a febbraio 2025, ovvero quando terminerà la missione Crew-9. Nel frattempo i due astronauti continueranno il loro lavoro come equipaggio della Expedition 71/72, le missioni che interessano la stazione spaziale internazionale.

Cos’è successo alla Starliner

I problemi alla Starliner, della famiglia Boeing, sono comparsi progressivamente nel corso dell’avvicinamento della capsula alla Iss. Nello specifico, una perdita di elio già presente prima del lancio – ma ritenuta insignificante – e un guasto ai cinque motori d’assetto.

Per questo motivo la capsula è tenuta agganciata alla Iss, e ora sono in corso le operazioni per prepararla al rientro in sicurezza sulla Terra.