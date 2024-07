Due astronauti bloccati in orbita sulla Iss per 2 mesi per un guasto: la Nasa non sa quando potranno tornare

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

Dovevano restare una sola settimana, ma i due astronauti saranno bloccati sulla Iss per due mesi. La capsula Starliner di Butch Wilmore e Suni Williams ha manifestato anomalie durante l’avvicinamento alla Stazione Spaziale Internazionale, ed entrambi sono stati quindi trattenuti per gli approfondimenti del caso. Al momento la Nasa può solo ipotizzare una data di rientro, mentre si razionano le risorse energetiche e alimentari.

Perché i due astronauti sono rimasti bloccati sulla Iss

Durante le operazioni di avvicinamento alla Iss, la capsula Starliner con a bordo i due astronauti Butch Wilmore e Suni Williams ha riscontrato alcuni problemi.

Da allora è rimasta agganciata alla stazione mentre sono partite le indagini approfondite per determinare le cause, necessarie all’autorizzazione per il ritorno dei due astronauti-collaudatori sulla Terra.

Fonte foto: ANSA

Il lancio della capsula Starliner è avvenuto il 5 luglio da Cape Canaveral, negli Stati Uniti

Il primo problema riguardava una perdita di elio, identificata già prima del lancio, ma ritenuta non critica e quindi non ostativa alla missione. Il secondo coinvolgeva i cinque motori d’assetto principali, responsabili del movimento e della posizione della capsula nello spazio.

I test sulla capsula attaccata alla Stazione Spaziale Internazionale

Durante queste settimane in orbita, i due astronauti hanno eseguito numerose verifiche sotto la guida degli ingegneri di Houston e della Boeing. La Nasa ha anche condotto test a terra presso la base di White Sands, utilizzando un impianto motori identico a quello della capsula Starliner, spingendolo oltre i limiti raggiungibili nello spazio.

Per completare queste verifiche, la Nasa ha mantenuto la Starliner agganciata alla Iss, trattenendo anche gli astronauti in orbita. Questo perché, durante il rientro, la capsula lascia nello spazio la sezione contenente il sistema di propulsione, che si disintegra nell’atmosfera.

Pertanto, se il rientro fosse stato autorizzato, non sarebbe stato possibile analizzare il sistema di propulsione. Era quindi necessario condurre l’operazione in orbita, con la capsula e gli astronauti ancora presenti.

Quando potranno ritornare i due astronauti

La capsula Starliner, prodotta da Boeing, è attraccata alla ISS dal 6 luglio, dopo essere stata lanciata il giorno prima da Cape Canaveral. Gli astronauti Butch Wilmore e Suni Williams continueranno a restare sulla Stazione Spaziale Internazionale fino alla conclusione delle verifiche previste per la prima settimana di agosto.

Steve Stich, responsabile dei voli commerciali abitati della NASA, e Mark Nappi, vicepresidente e manager del Commercial Crew Program di Boeing, hanno annunciato che la data di rientro è attualmente prevista tra il 19 e il 20 agosto.

Per fortuna, non ci sono problemi di approvvigionamento sulla Iss: le scorte alimentari sono sufficienti, e la durata delle batterie di Starliner è stata raddoppiata fino a 90 giorni, rimanendo entro i limiti di garanzia.