La manager di Gucci Laura Manni è morta a 55 anni: amici e colleghi sconvolti. Il toccante ricordo

È stata resa nota la morte di Laura Manni, responsabile del team e-commerce di Gucci. La donna è deceduta il 7 agosto all’età di 55 anni a causa delle complicanze di una polmonite. La notizia ha lasciato sconvolti amici, colleghi e familiari, che hanno voluto ricordare il suo impegno e la sua passione.

Laura Manni, figura di spicco nella gestione dell’e-commerce di Gucci, è morta dopo una lunga malattia.

Originaria di Scandicci, Laura aveva dedicato vent’anni della sua vita professionale alla Maison fiorentina, contribuendo in modo significativo al suo successo globale.

Fonte foto: ANSA

Malgrado la sua battaglia contro la malattia, ha continuato a lavorare finché le forze glielo hanno permesso. La notizia della morte è stata data con commozione da chi la conosceva.

Chi era Laura Manni

Laura Manni era nata e cresciuta a Scandicci, dove aveva frequentato il liceo Enriques prima di laurearsi all’Università di Pisa.

Dopo essersi trasferita nel fiorentino, aveva trovato in Gucci una seconda famiglia. La sua carriera l’aveva portata anche all’estero, trascorrendo oltre due anni a New York per proseguire i suoi impegni lavorativi.

Era una donna definita dai parenti e dagli amici instancabile, appassionata della moda e dei viaggi, sempre pronta a fare sacrifici per il suo lavoro.

Il ricordo di chi la conosceva

La scomparsa di Laura Manni ha lasciato un vuoto profondo tra coloro che l’hanno conosciuta e stimata. Micaela Le Divelec, ex amministratore delegato di Ferragamo ed ex numero due del board di Gucci, ha espresso il suo affetto e ammirazione per Laura: “Era una persona speciale, una donna completamente dedita alla famiglia e al lavoro in Gucci.

Anche il marito, Rolando Surina, ha condiviso il ricordo della moglie, sottolineando la sua professionalità: “Era tenuta molto in considerazione dai suoi dirigenti, dato che era molto appassionata”.

Laura era profondamente legata alla sua città, tanto che i funerali si sono svolti nella chiesa sul mare di San Jacopo in Acquaviva a Livorno. Dopo diversi addii importanti, come quello di Alessandro Michele passato in Valentino, ci si aspetta un cambiamento in Gucci.