La lite fra Morgan e Bugo in tribunale: scuse e risarcimento non accettati per la diffamazione dopo Sanremo

Il primo round in tribunale tra Morgan e Bugo riguardo all’affaire di Sanremo 2020 si è concluso con Bugo che ha rifiutato scuse e risarcimento da Morgan. La richiesta è di 240mila euro di danni per le famose modifiche al testo della canzone presentata all’Ariston, con Morgan citato per diffamazione dal collega, il quale sostiene di aver danni alla sua reputazione e carriera a causa del comportamento dell’ex partner musicale.

Morgan chiede scusa, Bugo rifiuta

Marco Castoldi, in arte Morgan, è comparso davanti al giudice per diffamazione, accusato da Bugo dopo la controversia a Sanremo 2020. Il primo, come è ben noto, modificò il testo della canzone in gara per attaccare platealmente il collega in una delle esibizioni del Festival.

Una lite che suscitò scalpore, con Bugo che abbandonò il palco dopo il gesto da parte di Morgan. La causa legale segna l’ultima tappa nel conflitto artistico tra i due, con Bugo che rifiuta le scuse e vuole giustizia per danni alla sua reputazione e lavoro.

Fonte foto: ANSA

Morgan canta un testo diverso per “Sincero” offendendo Bugo, che lascia il palco dell’Ariston: era il 2020

La richiesta di 240mila euro di danni

La richiesta di Bugo è di 240mila euro di danni per la modifica del testo di “Sincero”, caso per il quale ha già vinto in precedenza contro Morgan, ottenendo la rimozione di contenuti sui social.

La diatriba legale è iniziata quattro anni fa: Bugo sostiene di non aver cercato conflitti pubblici dopo Sanremo 2020, ma si è visto costretto a intraprendere azioni legali per difendersi dalle denigrazioni di Morgan in contesti pubblici.

No al risarcimento mini

Durante l’udienza, Morgan ha rinnovato le scuse a Bugo, ma sono state respinte insieme alla proposta di risarcimento di 3000 euro. Il giudice ha rinviato l’udienza al 30 aprile per la definizione della causa.

In merito alle accuse di diffamazione, Morgan si è difeso minimizzando le dichiarazioni riguardanti la performance di Bugo a Sanremo 2020 (“ha massacrato la cover di Endrigo”, “dilettante sul palco”). In modo diametralmente opposto alla posizione del collega, Morgan ha sempre sostenuto che Bugo avrebbe tratto giovamento, anziché risultare danneggiato, dalla lite a Sanremo 2020.

“Mi denuncia per diffamazione e intanto dice cose molto peggiori di quelle che ho detto io, innumerevoli insulti mi ha rivolto in quattro anni, io faccio notare di non averlo mai denunciato, perché ho altro a cui pensare” ha dichiarato Morgan. “Nonostante tutto io chiedo scusa da gentleman ma lui non accetta le scuse”.