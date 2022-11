La furia del maltempo si abbatte su Ischia: le immagini della devastazione, violentissimo nubifragio

Un violentissimo nubifragio si è abbattuto su Ischia nella mattinata di sabato 26 novembre. Come mostrano le immagini, la zona più colpita è quella di Casamicciola Terme, dove sono al lavoro i soccorritori. 13 i dispersi.

Frana e allagamenti a Casamicciola Terme

Attorno alle 5 di sabato 26 novembre 2022, Casamicciola Terme sull’isola di Ischia si è svegliata preda di frane, allagamenti e inondazioni di fango.

La frana, come riportato dall’Ansa, ha avuto origine nella parte alta di via Celario e si è fatta strada nel Paese fino al lungomare di piazza Anna De Felice. Nella sua corsa, ha raccolto e trascinato numerose auto in sosta fino al mare.

E’ ricoverato all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno l’uomo travolto dal fango e salvato grazie all’intervento dei soccorritori questa mattina a Casamicciola Terme. Sono al momento 13 i dispersi accertati.

Meloni sente Musumeci

Il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è in costante contatto con il Ministro Musumeci, il Dipartimento della Protezione civile e la Regione Campania per seguire l’evoluzione dell’ondata di maltempo che ha colpito Ischia.

Come riporta una nota di Palazzo Chigi, il Governo esprime vicinanza ai cittadini, ai sindaci dei comuni dell’isola d’Ischia e ringrazia i soccorritori impegnati nella ricerca dei dispersi.

Fonte foto: ANSA Soccorritori al lavoro sull’Isola di Ischia

“E’ una tragedia, il numero dei dispersi è ancora incerto a Casamicciola. A causa del maltempo sul territorio isolano di Ischia abbiamo anche altre situazioni di difficoltà localizzate, ma per fortuna in questo caso non di particolare gravità, come allagamenti e altre situazioni trattabili ed arginabili”, afferma il sindaco di Ischia, Enzo Ferrandino.