La dipendente che ha denunciato Visibilia di Daniela Santanchè: il giallo sui pagamenti a Federica Bottiglione

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Emergono nuovi dettagli, ancora da verificare, sul caso Santanchè, ovvero sulla gestione delle società Ki Group e Visibilia al centro delle polemiche dopo l’inchiesta di Report. La dipendente che ha sporto denuncia tiene il punto e torna a parlare ai microfoni della trasmissione.

Daniela Santanchè e l’inchiesta di Report

Federica Bottiglione è la dipendente che si è rivolta alla giustizia perché sarebbe stata messa in cassa integrazione Covid a sua insaputa.

“Ho lavorato per Visibilia e la stessa Santanchè anche quando ero in cassa integrazione Covid”, dice Bottiglione nella puntata prevista per le 21:00 di lunedì 10 luglio su Rai 3.

Fonte foto: ANSA

La donna avrebbe scoperto irregolarità in merito alla sua posizione recandosi presso un Caf.

“Io non ho mai smesso di lavorare in realtà. Ho sempre proseguito tutte le mie attività”, ha dichiarato.

“[…] In realtà loro mi hanno sempre pagata. Però mi sono accorta poi sempre andando al Caf che questi pagamenti risultavano come rimborsi spese“.

“Tant’è che in una delle telefonate l’ho contestato. Ho detto: ‘Ma questi pagamenti non vanno bene, non ho ricevute'”.

“E mi hanno detto: ‘Sono come per gli altri, facciamo rimborsi spese chilometrici'”.

“Ma c’è stato il Covid, nessuno girava, dove sono andata?”, si domanda Federica Bottiglione.

Daniela Santanchè in Senato

La ministra del Turismo ha riferito in Senato sulla sua posizione e ha accusato i media di avere innescato una campagna d’odio.

Durante il contestato intervento la ministra ha sostenuto di non sapere di essere stata indagata, anche se è poi emerso che le indagini sono in corso dallo scorso ottobre.

Nel corso della puntata del 10 luglio il giornalista Giorgio Mottola contesterà le dichiarazioni rese a Palazzo Madama dalla Santanchè.

Daniela Santanchè sui compensi contestati

La ministra ha detto di non aver ricevuto i compensi da oltre due milioni di euro, tirati in ballo dall’inchiesta giornalistica. Report mostrerà documenti che contestano tale tesi.

“Anche Daniela Santanchè viene smentita dalle carte delle sue società”, afferma Giorgio Mottola nella puntata in programma.

“In Senato sostiene infatti di aver guadagnato da Ki Group e dalla capogruppo Bioera 100 mila euro all’anno tra il 2014 e il 2018″, aggiunge.

“Ma eccole le vere cifre approvate nei bilanci di Bioera capogruppo: 2014, 144 mila euro; 2015, 391 mila euro; 414 mila euro all’anno tra il 2016, 2017 e 2018, anno in cui si specifica nei bilanci che 270 mila euro vengono da Ki Group spa, che quell’anno perdeva 7 milioni di euro”, conclude il giornalista.