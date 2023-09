La cantante Shakira di nuovo denunciata per frode fiscale in Spagna: avrebbe sottratto 6 milioni di euro

Nuovi guai per Shakira, che tra un brano pubblicato per attaccare Gerard Piquè e un altro per l’ex suocero Lil Melgar, deve fare i conti con la Procura. Secondo le indagini, la popstar di ‘Objection (Tango)’ avrebbe frodato l’agenzia spagnola delle entrate con un buco di sei milioni di euro nell’anno 2018. Di mezzo ci sarebbero paradisi fiscali e società fantasma. Diciamo “nuovi guai” perché per la Procura e per Shakira si tratta della seconda indagine.

Shakira di nuovo denunciata per frode fiscale

Dei tanti denari guadagnati nel 2018 mentre era già residente in Spagna, Shakira non avrebbe dichiarato almeno sei milioni di euro.

È quanto emerge da una nuova indagine della Procura spagnola, secondo la quale la popstar avrebbe frodato l’agenzia spagnola delle entrate tramite paradisi fiscali e società fantasma.

Fonte foto: IPA Shakira è di nuovo indagata per frode fiscale dalla Procura spagnola: si parla di un buco di sei milioni di euro

Come riporta ‘El diario’ e come riprende ‘Ansa’, Shakira nel 2018 si sarebbe affidata ad una “rete aziendale” dislocata su paradisi fiscali come il Lussemburgo “mossa dal desiderio di non pagare le tasse su tutti i suoi redditi e di smettere di versare quanto le spettava all’erario dello Stato”, si legge in un estratto della nota della Procura.

Secondo l’erario, Shakira avrebbe smesso di versare circa 5,3 milioni di euro di imposta sul reddito delle persone fisiche, mentre all’Agenzia delle Entrate della Catalogna (ATC) mancano 773.600,24 euro di imposta patrimoniale.

Shakira ha già ricevuto la notifica di apertura delle indagini. La notizia è giunta martedì 26 settembre dopo che la Procura ha reso note le motivazioni.

La prima causa contro Shakira

Come già detto, per Shakira si tratta della seconda volta in cui viene indagata per frode fiscale. Una prima denuncia era arrivata nel luglio 2022, quando alla popstar era arrivata la notifica di apertura delle indagini a seguito di una presunta frode che la cantautrice avrebbe commesso tra il 2012 e il 2014.

In quell’occasione la Procura aveva contestato un buco di circa 14,5 milioni di euro, ma la popstar ha sempre respinto le accuse.

La prima udienza il 20 novembre

Nel frattempo manca poco più di un mese alla prima udienza, fissata al 20 novembre, durante la quale Shakira dovrà rispondere alle prime accuse di evasione fiscale.

La Procura ha chiesto 8 anni di reclusione e una multa di 23,8 milioni di euro. Shakira ha già restituito i 14,5 milioni di euro, e per questo la Procura le potrebbe riconoscere l’attenuante della riparazione del danno per ridurre la pena.