L'uragano Kirk si sposta in Europa e rischia anche l'Italia: la traiettoria e come cambierà il meteo

Fra i numerosi fenomeni che stanno “agitando” il meteo nelle ultime settimane c’è l’uragano Kirk, la cui traiettoria si sta spostando dall’Atlantico all’Europa, con effetti previsti anche in Italia. Di categoria 4 e caratterizzato da venti fino a 230 km/h, Kirk non colpirà la terraferma ma avrà comunque un impatto importante, portando almeno due perturbazioni e peggioramenti meteorologici tra il 9 e il 10 ottobre, con forti temporali e piogge in Italia settentrionale e tirrenica, prima di spostarsi verso sud.

Uragano Kirk, gli effetti sul meteo in Europa e Italia

L’attenzione dei meteorologi è concentrata su Kirk, un imponente uragano che genera venti oltre i 200 km/h, situato nell’Atlantico settentrionale intorno ai 20°N. Sebbene non colpirà direttamente la terraferma come uragano, avrà un effetto rilevante sul clima europeo nei prossimi giorni.

La traiettoria prevista di Kirk, attualmente di categoria 4, indica uno spostamento verso nord. Rimarrà un uragano fino a lunedì 7 ottobre, per poi essere assorbito dalle correnti occidentali alle medie latitudini, dirigendosi verso l’Europa.

Maltempo previsto a metà settimana in Italia a causa dell’avvicinamento dell’uragano Kirk

Peggioramento del meteo in Italia a causa dell’uragano Kirk

Osservando i dati, emerge che il peggioramento previsto per l’Italia tra mercoledì 9 e giovedì 10 sarà influenzato da un flusso di aria umida, noto come “fiume atmosferico“, che si staccherà dal centro della perturbazione Kirk.

Prima che questa depressione si avvicini alla Bretagna e venga completamente inglobata da una vasta area di bassa pressione situata sopra le Isole Britanniche, avrà già generato effetti sul nostro Paese.

Cos’è un fiume atmosferico

Il fiume atmosferico rappresenta un movimento di masse d’aria calde e cariche di umidità, provenienti dalle zone tropicali e subtropicali, che si spostano verso le aree temperate.

Durante il loro tragitto, queste correnti si alzano di quota, si raffreddano e condensano, creando imponenti formazioni di nubi e fenomeni atmosferici di grande intensità.

La presenza di questo flusso di aria umida potrebbe amplificare la potenza della perturbazione atlantica che raggiungerà il Nord Italia tra mercoledì 9 e giovedì 10 ottobre, creando condizioni ideali per la formazione di temporali violenti e piogge intense, distribuite su vaste aree lungo il fronte in avanzamento.

Quando, a causa di barriere naturali come le montagne, queste masse d’aria sono costrette a salire, i fiumi atmosferici possono generare precipitazioni estremamente abbondanti, spesso con il rischio di fenomeni alluvionali.

Dove è previsto il maltempo in Italia

Nella giornata di giovedì 10 ottobre, le condizioni meteorologiche avverse potrebbero colpire con forza le regioni settentrionali e le aree affacciate sul Tirreno, portando piogge, rovesci e temporali intensi in diverse zone.

Dopo aver colpito il Nord, il maltempo si trasferirà, nella giornata di venerdì 11 ottobre, verso i settori tirrenici, probabilmente raggiungendo anche le regioni del Sud.