Allerta meteo in Emilia-Romagna, ma non solo: disagi del maltempo in altre 11 regioni, da Nord a Sud

Le previsioni meteo della fine della prima settimana di ottobre vedono l’Italia in ripresa, con il maltempo che dovrebbe iniziare a dare un po’ di tregua dopo la pioggia incessante caduta negli ultimi giorni soprattutto in Emilia-Romagna, dove è scattata l’allerta rossa. Disagi anche in altre 11 regioni, da Nord a Sud.

Allerta meteo rossa in Emilia-Romagna

La Protezione Civile ha diramato un’allerta meteo rossa per la giornata di venerdì 4 ottobre.

Per rischio idraulico nelle seguenti zone:

Costa romagnola, Pianura bolognese, Bassa collina e pianura romagnola

Fonte foto: ANSA Traversara, frazione del Comune di Bagnacavallo (Ravenna), devastata dopo la rottura ieri dell’argine del fiume Lamone, 20 settembre 2024

Allerta meteo arancione in 3 regioni

Per rischio idraulico in Emilia-Romagna, nelle seguenti zone:

Pianura reggiana, Pianura modenese, Pianura reggiana di Po, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Per rischio temporali in Puglia, nelle seguenti zone:

Salento

Per rischio idrogeologico in:

Puglia: Salento

Salento Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Po, Fissero-Tartaro-Canalbianco e Basso Adige, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Allerta meteo arancione in 2 regioni

Allerta meteo arancione diramata in due Regioni, Emilia-Romagna e Puglia.

Rischio idraulico

Emilia-Romagna: Pianura modenese, Montagna bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Rischio temporali

Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Rischio idrogeologico

Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale

Montagna emiliana centrale, Collina emiliana centrale Puglia: Basso Fortore, Gargano e Tremiti, Tavoliere – bassi bacini del Candelaro, Cervaro e Carapelle

Allerta meteo gialla in 12 regioni

Rischio idraulico

Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense

Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Collina emiliana centrale, Montagna bolognese, Pianura piacentino-parmense Friuli-Venezia Giulia: Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Marche: Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Toscana: Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Fiora e Albegna-Costa e Giglio

Ombrone Gr-Medio, Etruria, Ombrone Gr-Costa, Bisenzio e Ombrone Pt, Etruria-Costa Nord, Etruria-Costa Sud, Mugello-Val di Sieve, Fiora e Albegna-Costa e Giglio Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Basso Brenta-Bacchiglione e Fratta Gorzone, Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Basso Piave, Sile e Bacino scolante in laguna

Rischio temporali

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Basilicata: Basi-A2, Basi-D, Basi-C

Basi-A2, Basi-D, Basi-C Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-3, Marc-4 Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Bacini del Lato e del Lenne Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Rischio idrogeologico

Abruzzo: Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara

Bacini Tordino Vomano, Bacino del Pescara Calabria: Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale

Versante Tirrenico Settentrionale, Versante Tirrenico Centro-settentrionale, Versante Tirrenico Centro-meridionale Campania: Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento

Basso Cilento, Alto Volturno e Matese, Piana campana, Napoli, Isole e Area vesuviana, Alta Irpinia e Sannio, Tanagro, Penisola sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini, Tusciano e Alto Sele, Piana Sele e Alto Cilento Emilia-Romagna: Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola

Montagna emiliana centrale, Bassa collina piacentino-parmense, Montagna piacentino-parmense, Alta collina piacentino-parmense, Costa romagnola, Collina emiliana centrale, Bassa collina e pianura romagnola, Montagna bolognese, Collina bolognese, Alta collina romagnola, Montagna romagnola Friuli-Venezia Giulia: Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia

Bacino montano del Tagliamento e del Torre, Bacino dell’Isonzo e Pianura di Udine e Gorizia Lazio: Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene

Bacini di Roma, Bacino del Liri, Bacini Costieri Sud, Aniene Marche: Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4

Marc-5, Marc-6, Marc-1, Marc-2, Marc-3, Marc-4 Puglia: Bacini del Lato e del Lenne

Bacini del Lato e del Lenne Umbria: Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere

Chiani – Paglia, Nera – Corno, Trasimeno – Nestore, Chiascio – Topino, Medio Tevere, Alto Tevere Veneto: Livenza, Lemene e Tagliamento, Alto Brenta-Bacchiglione-Alpone, Piave pedemontano

Maltempo per il ciclone Boris: quando torna il caldo?

In Italia, i nubifragi hanno colpito soprattutto Emilia-Romagna e Marche, anche se il maltempo causato dal ciclone Boris ha interessato anche altre zone, con un netto calo delle temperature.

Nel weekend, però, l’anticiclone in fase di rinforzo garantirà maggiore stabilità e un rialzo delle temperature.

Il caldo però non resisterà: da domenica 22 settembre, infatti, è atteso un peggioramento.

Le previsioni meteo regione per regione nel weekend

Ma come sarà il meteo nel weekend?

Ecco le previsioni, giorno per giorno, stando agli esperti di 3bMeteo.

Venerdì 4 ottobre

Nord : si attendono schiarite sul Nord-Ovest, a eccezione della Puglia dove potrebbero registrarsi rovesci. Praticamente, lo stesso scenario di Lombardia e Triveneto. Temperature massime tra 14 e 18 gradi;

: si attendono schiarite sul Nord-Ovest, a eccezione della Puglia dove potrebbero registrarsi rovesci. Praticamente, lo stesso scenario di Lombardia e Triveneto. Temperature massime tra 14 e 18 gradi; Centro: anche qui instabilità e precipitazioni soprattutto tra Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature massime tra 18 e 22 gradi;

anche qui instabilità e precipitazioni soprattutto tra Umbria, Marche e Abruzzo. Temperature massime tra 18 e 22 gradi; Sud: in prevalenza schiarite, ma attenzione al tempo in Calabria e in Salento. Massime tra 22 e 26 gradi.

Sabato 5 ottobre

Nord : sole quasi ovunque, a eccezione della Romagna. Temperature massime tra i 15 e i 19 gradi;

: sole quasi ovunque, a eccezione della Romagna. Temperature massime tra i 15 e i 19 gradi; Centro: potrebbe piovere tra Appennino e regioni adriatiche, ma con precipitazioni in attenuazione. Temperature massime tra 17 e 22 gradi;

potrebbe piovere tra Appennino e regioni adriatiche, ma con precipitazioni in attenuazione. Temperature massime tra 17 e 22 gradi; Sud: maltempo e instabilità, soprattutto in Calabria. Massime tra 19 e 24 gradi.

Domenica 6 ottobre

Nord : sole, ma occhio al peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Temperature massime tra 16 e 20 gradi;

: sole, ma occhio al peggioramento su Valle d’Aosta, Piemonte e Liguria. Temperature massime tra 16 e 20 gradi; Centro: sole, a eccezione di qualche precipitazione sulle Marche e di un annuvolamento in Toscana. Temperature massime tra 17 e 21 gradi;

sole, a eccezione di qualche precipitazione sulle Marche e di un annuvolamento in Toscana. Temperature massime tra 17 e 21 gradi; Sud: variabile su Puglia, Calabria e Sicilia, più sole che pioggia. Temperature massime tra 19 e 24 gradi.