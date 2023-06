L'ultimo messaggio video ufficiale di Silvio Berlusconi prima di morire: l'invito agli italiani dall'ospedale

Si è spento Silvio Berlusconi. Nella mattinata di lunedì 12 giugno, alle 9.30, il leader di Forza Italia se n’è andato dopo essere stato ricoverato all’ospedale San Raffaele di Milano. A stretto giro sono arrivati alla struttura sanitaria il fratello, Paolo Berlusconi e poco dopo a bordo di auto diverse i figli Marina, Eleonora, Barbara e Pier Silvio Berlusconi.

L’invito agli elettori ad andare a votare

L’ultimo messaggio pubblico del presidente di Forza Italia era stato diffuso esattamente un mese fa, il 12 maggio. Sui profili social, Berlusconi era apparso in un video in cui invitava gli elettori di FI e delle altre forze di maggioranza ad andare a votare alle amministrative che si sarebbero tenute domenica 14 e lunedì 15 maggio.

“Io sono ancora al San Raffaele – affermava Berlusconi in apertura del videomessaggio -, ma per voi ho messo ancora giacca e camicia, per ricordarvi che domenica e lunedì si svolgeranno le elezioni amministrative per i sindaci e per gli amministratori in 700 Comuni e città italiane”.

Fonte foto: ANSA

“Chi non vota non è un buon cittadino”

“Vorrei ricordare a tutti i nostri concittadini il dovere di andare a votare perché chi non vota lascia agli altri di decidere sul futuro del suo comune e della sua città, quindi chi non vota non è un buon cittadino, non è un buon italiano”, proseguiva il presidente azzurro.

“Voglio ricordarlo – continuava il leader di FI – a tutti gli elettori di Forza Italia, ma anche agli altri elettori dei partiti che formano la maggioranza del governo attuale di cui noi siamo la spina dorsale e voglio anche ringraziare quegli elettori che nei settecento comuni, là dove ci sarà un nostro candidato capace e convincente, daranno a noi e a Forza Italia il loro voto, perché questo voto alle amministrative può incidere sul peso del nostro governo”.

“Vi ringrazio tanto, vi abbraccio tutti e, mi raccomando, andate tutti a votare”, concludeva Berlusconi.

Le condizioni aggravate e la morte

I valori di Silvio Berlusconi, ricoverato da venerdì scorso al San Raffaele per accertamenti legati alla leucemia mielomonocitica cronica di cui soffriva da tempo, non accennavano a migliorare. Poi nelle scorse ore la situazione è precipitata fino ad arrivare all’epilogo più triste, la morte.