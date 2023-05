L'Oms annuncia la fine dell'emergenza Covid: cosa significa e come cambieranno le cose adesso

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Dopo tre anni, il mondo è riuscito a superare una delle sue emergenze sanitarie globali più gravi nella storia dell’umanità, la pandemia da Covid-19. Lo ha annunciato ufficialmente l’Oms e il suo direttore generale, Tedros Adhanom Ghebreyesus. In tutto il mondo, ha causato circa 20 milioni di morti.

L’annuncio dell’Oms sul Covid-19

Stando a quanto riportano le agenzie, Tedros Ghebreyesus ha invitato a festeggiare dopo gli annunci che hanno fatto seguito all’ultimo brefing dell’Organizzazione Mondiale della sanità sull’emergenza Covid.

Ex emergenza, ormai: “È con grande speranza che dichiaro chiusa l’emergenza sanitaria globale del Covid” ha detto il massimo rappresentante dell’organizzazione. Poi ha aggiunto: “Questo è un momento da celebrare ma è anche un momento per riflettere. Sono state perse vite che non dovevano essere perse, promettiamo ai nostri figli e nipoti che non faremo mai più gli stessi errori“.

Fonte foto: ANSA Il direttore generale dell’Oms Tedros Ghebreyesus

In Italia, a tal proposito, è ancora in corso l’inchiesta che interessa le alte sfere della politica e dell’amministrazione pubblica, chiamata a far luce sulle tragiche decisioni prese all’inizio della pandemia sul nostro territorio. Tra gli indagati anche l’ex premier Giuseppe Conte, l’ex ministro Roberto Speranza e il governatore lombardo Attilio Fontana.

Il numero totale di morti durante l’emergenza

Ghebreyesus si è poi soffermato sul costo in termini di vite umane di questa emergenza sanitaria, la più grave di questo secolo e forse dell’intera storia dell’umanità. “All’inizio della pandemia – ha detto – fuori dalla Cina c’erano circa 100 casi di Covid-19 e non vi erano morti dichiarati”.

In tre anni, ha sottolineato, il mondo si è capovolto: “Circa 7 milioni di morti sono stati riportati dall’Oms”, ma la stessa organizzazione ammette che la stima è di molte volte maggiore. Secondo il suo direttore generale, “è pari almeno a 20 milioni di morti”.

Stando agli ultimi dati settimanali, l’Italia ha tristemente contribuito a questo bilancio con 189.904 vittime nel corso degli ultimi 3 anni. Il Covid ormai impatta poco nella vita quotidiana e anche le ultime restrizioni stanno decadendo, ma ogni settimana si contano ancora tantissimi morti (166 secondo l’ultimo bollettino del 5 maggio).

Cosa significa la fine dell’emergenza e cosa cambia

Il prossimo passaggio ufficiale ora è il declassamento della pandemia: spetterà al direttore dell’Oms esprimersi, il 20 maggio. Nel frattempo però è stata rimossa l’allerta massima sul Covid-19, che resta ancora una minaccia alla salute ma appare ormai sotto controllo.

La decisione dell’Oms significa che da oggi il Coronavirus non è più un Pheic (Public health emergency of international concern), ovvero emergenza di salute pubblica di interesse internazionale. Era stata proclamata il 30 gennaio 2020 e richiedeva una risposta coordinata a livello internazionale.

Secondo Gianni Rezza dell’Istituto Superiore di Sanità, non cambierà molto adesso: “Si tratta solo di prendere atto della decisione dell’Oms – ha detto, riporta Repubblica – Intanto però la gran parte delle misure sono state già abbandonate. In Italia così non cambierà niente“.

Il Covid resterà ancora attivo con le sue molte varianti – l’ultima rinominata Arturo – ma queste mutazioni sono sempre più deboli, come sottolineato dal responsabile di Statistica medica ed epidemiologia molecolare del Campus di Roma Massimo Ciccozzi.