L'Italia al comando della missione Nato nel Baltico: la Polonia avvia la missione per lo scudo anti Russia

Italia al comando. La missione Nato nel Baltico, con l’Areonautica militare che coordinerà le operazioni. Nel frattempo la Polonia e altri Paesi dell’alleanza stanno organizzando uno scudo aereo anti Russia.

L’Italia prende il comando della missione Nato nel Baltico

L’Italia avrà il comando della missione Nato nel mar Baltico a partire dal mese di agosto, subentrando al precedente comando misto spagnolo e portoghese che coordinava le operazioni nella zona.

A gestire la missione sarà ancora una volta l’Aeronautica militare, con quattro aerei Eurofighter italiani che prenderanno servizio nell’area delle repubbliche baltiche.

Fonte foto: ANSA Eurofighter italiano in volo

Si tratta di un ruolo di estrema importanza in un teatro estremamente teso. Estonia, Lettonia e Lituania confinano tutte o con la Russia o con la Bielorussia e sono tra gli Stati più a rischio in caso di espansione del conflitto in Ucraina.

Cos’è la Baltic Air Policy

La missione principale che sarà portata a termine dall’Italia nella zona del Mar Baltico sarà quella della cosiddetta Baltic Air Policy, la polizia aerea della regione, in corso da ormai 20 anni.

Ad aiutare nelle operazioni ci saranno anche i jet tedeschi, ma particolare attenzione richiederà la presenza della vicina enclave russa di Kaliningrad tra i principali sbocci di Mosca su mar baltico dopo che l’entrata di Finlandia e Svezia nella Nato ha reso San Pietroburgo molto meno efficace.

La missione nel Baltico ha assunto particolare importanza dopo l’invasione della Crimea da parte della Russia nel 2014, quando alla base di Siauliai fu aggiunta, come punto logistico delle operazioni, anche quella di Amari.

La nuova missione della Polonia e lo scudo anti missile

Nel frattempo la Polonia, appoggiata da altri alleati della Nato, sta approntando una propria missione difensiva per una migliore sorveglianza del lungo confine che condivide con la Bielorussia.

Al centro di questa missione, chiamata Estern Aurora, ci sarà la difesa aerea: i funzionari polacchi stanno infatti prendendo in considerazione anche di farsi carico dell’abbattimento dei missili Russi diretti verso l’Ucraina occidentale.

Inoltre, la missione prevede l’invio di 17mila soldati dell’esercito polacco al confine con la Bielorussia per fermare la crisi migratoria che il regime di Lukashenko avrebbe creato al fine di destabilizzare il Paese.