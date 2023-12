L'ex tronista di Uomini e Donne Giacomo Czerny operato d'urgenza per un aneurisma cerebrale: le sue condizioni

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Momenti di tensione per l’ex tronista di Uomini e Donne, Giacomo Czerny: il giovane è stato ricoverato d’urgenza e operato per un aneurisma cerebrale. È stato lui stesso a informare i fan tramite un messaggio pubblicato su Instagram

Giacomo Czerny operato per aneurisma cerebrale

“Questo lo volevo postare il giorno in cui ho saputo di avere un aneurisma in testa. È stato un incubo, veloce e una cosa che non sei mai pronto ad affrontare“, ha scritto a corredo di un video.

“La fortuna nella sfortuna è che per un mal di testa che mi portavo dietro da un po’ mi è stato consigliato di fare una risonanza magnetica alla testa”.

“Era lì come una bomba ad orologeria. Mi sono operato subito. Questo è successo. Grazia a tutti di cuore. Tutto si affronta, si piange tanto ma si affronta. Si affronta da solo, ma se hai una famiglia bellissima come la mia, una ragazza speciale come la mia, amici stupendi, tutto è più facile”, ha concluso.

Giacomo Czerny ha superato bene l’operazione e il post operatorio ed è oggi in rapida ripresa.

Il ringraziamento al personale sanitario

Poi anche una Instagram stories per ringraziare medici e infermieri: “Mi avete salvato la vita, non so i vostri nomi, ma siete degli eroi”.

E ancora, in altri contenuti pubblicati sempre su Instagram:

“Vorrei ringraziare l’ospedale Noa di Massa, l’ospedale di Cisanello di Pisa e tutto lo staff di dottori, dottoresse, infermieri e infermiere, neuroradiologi e neurochirurghi, tutti quanti perché mi avete salvato la vita”.

Ripresa fra alti e bassi

Al suo fianco dopo l’aneurisma c’è la fidanzata Martina Grado, della quale si è innamorato nell’ambito del dating show di Canale 5.

La ripresa va comunque, comprensibilmente, fra alti e bassi. In una successiva storia, Giacomo Czerny ha scritto:

“Oggi giornata no. Scusate se non vi ho risposto, ma ero giù. Spero domani sia meglio”.