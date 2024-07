L'ex Fiorentina Carlos Salcedo accusato dalla madre dell'omicidio della sorella Paola, i dubbi sulla morte

Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

L’omicidio di Paola Salcedo, sorella del calciatore ex Fiorentina Carlos, avvenuto il 29 giugno scorso fuori da un circo nel Sud del Messico durante un presunto tentativo di rapina, si sta trasformando in un enigma complesso. La madre dei due ha accusato via social il figlio di essere il mandante del delitto.

Omicidio Paola Salcedo, l’accusa al fratello Carlos

Come riporta La Gazzetta dello Sport, la modella e presentatrice, molto conosciuta sui social e in televisione, è stata uccisa in circostanze ancora poco chiare.

A rendere il caso ancor più intricato è l’accusa lanciata via social dalla madre della vittima, Maria Isabel, contro suo figlio Carlos, noto calciatore che ha militato nella Fiorentina e nella nazionale messicana.

Maria Isabel ha utilizzato i social per accusare pubblicamente Carlos e sua moglie di essere i mandanti dell’omicidio della sorella.

Nel suo post scioccante, la madre ha dichiarato che Carlos starebbe cercando di lasciare il paese, sottolineando la sua recente richiesta di trasferimento all’estero dal Cruz Azul, la squadra dove attualmente gioca.

L’ex Fiorentina non risponde

L’accusa è stata accompagnata dagli hashtag “Giustizia per Paola” e “Femminicidio”, e la madre continua quotidianamente a lanciare insulti e nuove accuse.

Mentre la polizia prosegue con le indagini, non sono emerse finora prove concrete che colleghino direttamente Carlos all’omicidio.

Il calciatore ha scelto di non rispondere direttamente alle accuse, limitandosi a ringraziare pubblicamente chi gli ha mostrato sostegno in questo difficile momento.

Una tragica vicenda da film

Nonostante l’assenza di prove, l’appello di Maria Isabel ha trovato eco tra molti personaggi pubblici, che hanno condiviso le sue accuse e richieste di giustizia per Paola.

La morte di Paola Salcedo continua a suscitare grande attenzione mediatica e il pubblico attende sviluppi dalle indagini per fare chiarezza su una vicenda che sembra uscita da un film, tra sospetti e tensioni familiari.