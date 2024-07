Morta Paola Salcedo sorella di Carlos ex calciatore della Fiorentina: la conduttrice tv uccisa in Messico

Giornalista pubblicista esperto di cultura, sport e cronaca, scrive anche di attualità, politica e spettacolo. Laureato in Scienze della Comunicazione, inizia a collaborare con testate locali di Benevento per poi passare a testate nazionali, per le quali si è occupato principalmente di approfondimenti sportivi e culturali. Lavora anche come editor.

La conduttrice televisiva e modella Paola Salcedo, nota anche per essere la sorella del calciatore Carlos Salcedo (attuale giocatore del Cruz Azul ed ex calciatore della Fiorentina), è stata assassinata in Messico davanti al figlio di 4 anni. Raggiunta da diversi colpi, la 29enne è poi morta in ospedale.

Morta in Messico Paola Salcedo

Nella serata di sabato 29 giugno, la conduttrice televisiva e modella Paola Salcedo è stata raggiunta da diversi colpi di arma da fuoco mentre si trovava fuori da un circo insieme al figlio di 4 anni nel comune di Huixquilucan de Degollado, in Messico.

La presentatrice 29enne, sorella del calciatore Carlos Salcedo, è stata quindi portata d’urgenza in un ospedale privato, dov’è però morta poco dopo l’arrivo a causa delle ferite riportate nell’aggressione.

Il post del Cruz Azul, club dell’ex calciatore della Fiorentina Carlos Salcedo, per la sorella Paola Salcedo, morta in Messico in seguito a un tentativo di rapina

Secondo quanto riportato su X dal giornalista Carlos Jiménez, Martha Paola Salcedo sarebbe stata uccisa in un tentativo di rapina, ma sono ancora diversi i punti non chiari di questa vicenda.

La sorella dell’ex calciatore della Fiorentina

Paola Salcedo, pur essendo una presentatrice televisiva di numerosi programmi sportivi, era principalmente conosciuta come influencer, anche se parte della sua popolarità era dovuta al fratello Carlos.

Carlos Salcedo, 31enne messicano ex difensore della Fiorentina e calciatore attuale del Cruz Azul (Messico) e della nazionale, è difatti un calciatore molto famoso nel suo Paese, che ha contribuito all’ascesa mediatica della sorella, alla quale era molto legato.

La Procura della città è intanto alla ricerca dell’assassino, sperando poi di riuscire a ricostruire la dinamica e il movente dell’aggressione che ha portato alla morte della 29enne, uccisa davanti al figlio di 4 anni, frutto di una relazione già finita con il portiere uruguaiano Nicolás Vikonis.

Il dolore di Carlos Salcedo

Secondo le testimonianze dei presenti, quando la donna è uscita dal circo Bardum per fare una telefonata, avendo con sé il figlio piccolo, un furgone bianco si sarebbe avvicinato e, dal suo interno, una persona avrebbe fatto fuoco diverse volte contro la donna.

Come ricostruito dal giornalista Jiménez, Paola Salcedo sarebbe stata avvicinata in un tentativo di rapina, e minacciata con la pistola dalla quale sono poi partiti i colpi letali. Una dinamica però ancora da ricostruire con certezza, sulla quale sono al lavoro le Forze dell’Ordine della città messicana.

Intanto Carlos Salcedo non ha pubblicato nulla sulla vicenda, limitandosi a una condivisione del post caricato dal suo club, il Cruz Azul, con i suoi ringraziamenti per l’affetto dimostrato nei confronti della sua famiglia.