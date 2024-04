L'ex calciatore della Lazio Stefan Radu con il simbolo delle SS naziste sulla felpa: nuove polemiche al derby

Giornalista pubblicista, esperto di media, scrive di cronaca, politica e attualità. Laureato in comunicazione alla Sapienza, si è affermato come autore e conduttore di TG e programmi giornalistici. Collabora con diverse redazioni online, emittenti televisive e radiofoniche.

L’ex calciatore e capitano della Lazio, Stefan Radu, è stato avvistato allo stadio Olimpico durante il derby di Roma indossando una felpa con la scritta “SS Lazio” sulla manica del polsino, dalla grafica del tutto simile a quella delle “SS” di Adolf Hitler, simbolo nazista. Una foto, diffusa dal profilo inglese della Lega Serie A, ritraeva l’ex difensore ed è stata poi prontamente rimossa, con l’azione che però non è bastata a spegnere le polemiche. L’episodio si aggiunge alle tante controversie che hanno preceduto e accompagnato l’evento, con scontri, striscioni e cori antisemiti che hanno finito per offuscare lo spettacolo strettamente sportivo.

Stefan Radu e la scritta “SS” sulla felpa al derby: simbologia nazista

Nella foto pubblicata sul profilo inglese della Lega Serie A, l’ex nazionale rumeno Radu è ritratto indossando una maglia con cappuccio con la scritta “SS Lazio” sulla manica del polsino.

Tuttavia, il nome della squadra è stato stampato con un formato grafico simile a quello utilizzato per le “SS” di Adolf Hitler, il corpo paramilitare nazista.

Le SS sono state un’organizzazione criminale condannata dal Tribunale Militare Internazionale di Norimberga al termine della Seconda Guerra Mondiale, poiché utilizzate per instaurare un clima di terrore durante il regime nazista.

Chi è Stefan Radu e il precedente col saluto romano

Stefan Radu, classe 1986, è un ex difensore della Lazio con cui ha militato dal 2008 al 2023, portando spesso anche la fascia di capitano.

L’ex terzino, che con i biancocelesti vanta il record di maggior numero di presenze in tutte le competizioni ufficiali, è stato già coinvolto in una situazione simile e polemiche nel corso della carriera.

Nel 2012, infatti, fu accusato di aver eseguito un saluto romano durante un’esultanza in una partita contro il Napoli. Tuttavia, la Commissione disciplinare nazionale lo scagionò, accettando la spiegazione della difesa del club che sosteneva che Radu non fosse consapevole del significato fascista del gesto.

I legami degli ultras della Lazio con l’estrema destra

La controversia legata alla felpa indossata da Radu si aggiunge ai tanti episodi che hanno spostato il focus del derby, portando l’attenzione dai momenti sul campo ad altri più spiacevoli.

I giorni di avvicinamento alla gara, infatti, sono stati contrassegnati dalle polemiche per striscioni e cori offensivi, con alcuni episodi eclatanti come gli adesivi di stampo antisemita comparsi in città, opera di un sostenitore della Roma.

Allo stesso tempo, sui social era rimbalzata la notizia di un nuovo coro da stadio, creato sulla falsariga del brano “Sinceramente” di Annalisa, ma travisato nel contenuto in modo che avesse significati antisemiti e offensivi.