L'estrema destra di AfD trionfa alle elezioni in Germania: successo anche per i filorussi di Wagenknecht

Vittoria schiacciante. AfD si prepara a un trionfo nelle elezioni locali nell’est della Germania, in particolare nei Land di Turingia e Sassonia. Avanzano anche i filorussi di Sahra Wagenknecht, crollano le forze di governo.

Alternative fuer Deutschland (AfD) partito di estrema destra tedesco, ha vinto le elezioni locali negli Stati della Turingia e della Sassonia, sue storiche roccaforti. Nel primo, secondo le proiezioni, avrebbe anche raggiunto il primo posto.

Si tratta di un risultato storico per il partito e per il suo leader, uno dei politici più radicali di Germania, Bjhoern Hoecke, fascista per la giustizia tedesca e sorvegliato speciale dei servizi segreti di Berlino.

Sahra Wagenknecht, leader del partito sorpresa alle elezioni

Crollano tutti i partiti di Governo, dai socialisti del cancelliere Olaf Scholz ai verdi fino ai Liberali. Crolla anche quella che era diventata la formazione di riferimento dell’estrema sinistra, Linke che governava la Turingia e che perde 20 punti percentuali.

Successo anche per la Cdu

Importanti risultati non solo per AfD, ma anche per l’Unione cristiana democratica, il partito di centrodestra per anni al Governo nazionale con Angela Merkel e che si prepara a formare le coalizioni per gli esecutivi locali.

Dopo il disastro delle elezioni nazionali che avevano portato alla formazione del governo di Scholz, il partito si è riorganizzato e sta trovando successo come unica forza di sistema contro l’ascesa del populismo.

Il leader di AfD Bjoern Hoecke non si tira però indietro: “Siamo pronti ad assumere la responsabilità del governo. Senza di noi non può esserci stabilità in Turingia. Siamo noi adesso il Vokspartei (partito popolare, ndr)” ha dichiarato.

Esordio da record per Sahra Wagenknecht

Il crollo di Linke è dovuto soprattutto all’ascesa di un’altra forza populista, l’alleanza per Sahra Wagenknecht o BSW. Fondata meno di un anno fa, sostiene una politica economica di sinistra ma con idee molto vicine all’estrema destra su vaccini e immigrazione.

Il suo tratto distintivo principale è l’allineamento con le posizioni russe sull’Ucraina, dove chiede un immediata fine del sostegno al Kiev. Per governare però, la CdU potrebbe dover obbligatoriamente allearsi con BSW.

Le elezioni nella parte orientale della Germania non sono ancora finite. Il 22 settembre si voterà infatti anche per l’ultima regione che compone l’area, il Brandeburgo, dove si attendono risultati simili a quelli di Turingia e Sassonia.