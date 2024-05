Il partito tedesco Afd espulso dal gruppo europeo della Lega: cosa cambia alle Europee per Salvini e Le Pen

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Espulso Afd. Il partito tedesco di estrema destra Alternative für Deutschland è stato espulso dal gruppo europeo Identità e Democrazia, di cui fa parte anche la Lega di Matteo Salvini. La scelta dopo le dichiarazioni in favore del nazismo del suo capolista alle elezioni Europee.

Afd espulso dal gruppo della Lega

Il gruppo europeo Identità e Democrazia ha espulso il partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland (Afd) dopo che alcuni dei movimenti politici più importanti che lo compongono ne avevano preso le distanze.

Di Identità e Democrazia fanno parte sia la Lega di Matteo Salvini che il partito francese Rassemblement National, guidato da Marine Le Pen e principale oppositore del presidente Emmanuel Macron e del suo governo.

Fonte foto: Ansa Maximilian Krah, il candidato le cui dichiarazioni hanno causato l’espulsione di Afd da Id

È stato proprio Rn a dare lo strappo più netto nei confronti di Afd, in seguito ad alcune dichiarazioni in difesa del nazismo, in particolare delle SS, da parte del capolista tedesco alle elezioni Europee Maximilian Krah.

Le dichiarazioni di Maximilian Krah

Le dichiarazioni in questione risalgono a sabato 18 maggio, quando Krah ha rilasciato un’intervista al quotidiano italiano La Repubblica. Il giorno dopo ha parlato anche al Financial Times, ripetendo frasi simili.

Nell’intervista Krah ha difeso le SS, le truppe speciali naziste responsabili di alcuni dei peggiori crimini di guerra tedeschi nella Seconda guerra mondiale: ” Tra le 900mila SS c’erano anche tanti contadini: c’era sicuramente una percentuale alta di criminali, ma non tutti lo erano. Non dirò mai che chi aveva una uniforme delle SS era automaticamente un criminale” ha dichiarato.

Parole che, dopo alcuni giorni, hanno causato la reazione del partito di Marine Le Pen che ha preso le distanze e dato informalmente il via al processo di espulsione di Afd da Identità e democrazia, nonostante le dimissioni di Krah avvenute il 22 maggio.

Le conseguenze per le elezioni Europee

Per un partito nazionale fare parte di un gruppo al Parlamento europeo è fondamentale. Senza un’alleanza il proprio potere è molto limitato, quasi azzerato. Un gruppo però per costituirsi ha bisogno che i suoi partiti eleggano deputati in almeno 4 Paesi diversi.

Dopo l’espulsione di Afd, Identità e Democrazia poggia soprattutto sulla Lega e su Rn, mentre gli altri partiti che lo compongono non sono sicuri di riuscire a entrare in Parlamento. L’esistenza del gruppo stesso è quindi meno sicura di quanto lo fosse prima.

Alternative für Deutschland invece si ritrova ora senza un gruppo al Paramento europeo. Nonostante gli ultimi sondaggi lo diano come secondo partito in Germania, la sua influenza in Ue potrebbe risultare minima.