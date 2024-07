L'emendamento della Lega di Claudio Borghi contro l'obbligo vaccinale per i minori va verso l'inammissibilità

Non sarà preso in esame l’emendamento al decreto legge sulle liste d’attesa presentato dal senatore della Lega Claudio Borghi, che ha chiesto di cancellare l’obbligo vaccinale per i minori fino a 16 anni e i minori stranieri non accompagnati. Lo riferisce L’Ansa che spiega di aver appreso la notizia da fonti parlamentari.

Verso l’inammissibilità l’emendamento sui vaccini della Lega proposto da Claudio Borghi

L’emendamento verrà dichiarato inammissibile per estraneità di materia quando martedì mattina si riunirà la commissione Affari sociali del Senato, che sta esaminando il decreto.

L’obbiettivo dell’emendamento leghista

Borghi ha preso una posizione che punta a una revisione della legge Lorenzin, che prevede l’obbligo di alcuni vaccini per l’ammissione dei minori agli asili nido e alle scuole d’infanzia.

Fonte foto: ANSA Il senatore leghista Claudio Borghi

In particolare, l’emendamento proposto dal leghista riguarda i vaccini contro morbillo, rosolia, parotite e varicella. L’idea è quella di renderli “solo raccomandati” e non più obbligatori. Inoltre che non siano più necessari per l’iscrizione alle scuole d’infanzia, comprese quelle private non paritarie.

Ora si viene a sapere che i piani di Borghi non saranno presi in esame in quanto l’emendamento da lui proposto verrà dichiarato inammissibile

Proteste contro Borghi

“Sono solo farneticazioni antiscientifiche da parte di chi pensa di poter lucrare su qualche voto no vax“, ha dichiarato Roberto Speranza. “Una vera e propria follia“, il commento di Beatrice Lorenzin.

Diversi anche i pediatri che hanno criticato l’agire del membro del Carroccio. Ad esempio Rocco Russo, coordinatore del tavolo tecnico sulle vaccinazioni della Società italiana di pediatria, ha ricordato che “la Legge sull’obbligo vaccinale per l’accesso a scuola, con tutte le criticità del caso, si è dimostrata un valido strumento per aumentare i livelli di coperture vaccinali”.

Durissimo anche l’infettivologo Matteo Bassetti che ha definito “inaccettabile” la proposta di Borghi. “L’invasione nel campo della medicina e della salute pubblica da parte della politica e del senatore Borghi è inaccettabile”, ha tuonato Bassetti su X.

E ancora: “Voler abolire o modificare la legge sui vaccini, per guadagnare il consenso politico del movimento no-vax, ci riporta ai momenti più bui del populismo e della politica per pochi, soprattutto oggi che stiamo assistendo a una recrudescenza del morbillo, della pertosse e di altre malattie infettive potenzialmente letali e invalidanti per la salute dei bambini”.