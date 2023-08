L'elica della barca gli amputa il piede mentre cerca di liberarla da una cima: dramma in Sardegna

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Mi interesso principalmente di cronaca, politica ed economia. Ogni tanto scrivo un libro.

Doveva essere una giornata di spensieratezza al mare, da trascorrere in una delle calette più amabili della Sardegna, invece si è trasformata in un dramma: un turista ceco di 37 anni ha riportato l’amputazione di un piede.

Piede amputato dall’elica della barca

L’incidente è avvenuto nella mattinata di lunedì 28 agosto a La Caletta, frazione di Siniscola nel Nuorese.

L’uomo e alcuni amici avevano preso un catamarano a noleggio. Diversi media riportano versioni differenti dell’incidente.

Fonte foto: Tuttocittà.it Il cerchio rosso indica la zona in cui è avvenuto l’incidente. La Caletta è una frazione della città di Siniscola, nella Sardegna centro-orientale. Conta circa duemila abitanti.

Le ricostruzioni del dramma

Secondo alcune fonti il turista sarebbe caduto in acqua mentre stava lanciando una cima per ormeggiarla e l’elica lo avrebbe ferito gravemente all’arto inferiore.

Secondo altre versioni la cima si sarebbe impigliata nell’elica e l’uomo si sarebbe intenzionalmente gettato in acqua per liberarla.

La cima gli si sarebbe però attorcigliata attorno al piede. Quando qualcuno sull’imbarcazione ha dato gas al motore per innescare la marcia avanti, la fune avrebbe tranciato il piede del malcapitato turista.

La ricostruzione dell’incidente è ancora al vaglio della guardia costiera di Olbia, che ha sentito i testimoni.

Trasportato in elisoccorso verso un centro specialistico

Il ferito è stato soccorso dal 118 e poi trasportato in elicottero all’ospedale Brotzu di Cagliari, nel centro specialistico per le amputazioni. L’identità del turista non è stata rivelata.

La guardia costiera di Olbia ha lanciato un appello per ribadire l’importanza delle corrette pratiche durante le operazioni di ancoraggio.

Turisti colpiti dalle eliche, i precedenti

La cronaca recente registra almeno due incidenti simili. A metà agosto in Costiera Amalfitana un giovane ha riportato ferite mortali mentre nuotava vicino all’elica della barca che aveva noleggiato insieme a due amici.

Ferito, non gravemente, anche un amico mentre il terzo era rimasto sulla barca.

A Tropea domenica 27 agosto un giovane di 22 anni ha subito una profonda ferita alla coscia mentre saliva a bordo di un natante.

Nonostante l’elica gli abbia inferto una seria lesione, il giovane non è in pericolo di vita.