Cade dalla barca viene colpito dall'elica a Cetara vicino Salerno: morto un giovane, ferito un altro ragazzo

Tragedia in Costiera Amalfitana, alla vigilia di Ferragosto. Un giovane di 29 anni è morto in mare a Cetara dopo essere stato tranciato dall’elica di una barca che aveva noleggiato con due amici. Ferito un altro ragazzo che era con lui, mentre il terzo è rimasto illeso.

Incidente mortale a Cetara

Il dramma si è consumato nel pomeriggio di oggi, lunedì 14 agosto, nelle acque al largo di Cetara, in provincia di Salerno. Secondo quanto riporta il Corriere del Mezzogiorno, la vittima è un ragazzo di 29 anni.

Il giovane aveva noleggiato con due amici una imbarcazione a Salerno per trascorrere una giornata in mare. Verso le 17 l’incidente, mentre erano al largo di Cetara, in Costiera Amalfitana.

La tragedia al largo di Cetara, in provincia di Salerno

Cosa è successo

Ancora da chiarire la dinamica di quanto successo. Secondo una primissima ricostruzione, il 29enne sarebbe caduto in mare a causa di una brusca virata della barca. Andando all’indietro nel tentativo recuperarlo, il conducente avrebbe colpito l’amico con l’elica, causandogli ferite che sono risultate fatali.

L’altro ragazzo sarebbe rimasto ferito nel disperato tentativo di salvare il 29enne. Lanciato l’allarme, sul posto è intervenuta una motovedetta della guardia costiera che ha preso a bordo i due amici superstiti e li ha portati in porto, il ferito è stato accompagnato all’ospedale.

L’imbarcazione è stata sequestrata e rimorchiata nel porto di Cetara.

Si cerca il corpo della vittima

Il 29enne ferito a morte dall’elica è stato invece inghiottito dalle acque, il suo corpo non è stato ancora ritrovato. Le ricerche del giovane dato per disperso sono in corso nello specchio d’acqua compreso tra Cetara e la frazione di Erchie.

Nelle operazioni sono impegnate le motovedette della guardia costiera e della guardia di finanza, i sommozzatori del nucleo subacqueo della Capitaneria di porto e due elicotteri, dei vigili del fuoco e della polizia. Sono in corso le indagini per chiarire la dinamica della tragedia e le eventuali responsabilità.