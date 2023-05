L'attrice Samantha Weinstein morta a 28 anni per un tumore alle ovaie: addio alla star del remake "Carrie"

Laureato in Scienze e Tecnologie delle Arti e dello Spettacolo, Master in Drammaturgia e Sceneggiatura. Ho lavorato per il cinema e la serialità digitale, ma il primo amore è il giornalismo e non si scorda mai. Scrivo per vivere, vivo per scrivere. Iscritto all'albo dei giornalisti pubblicisti.

Nuovo lutto per il mondo del cinema, a pochi giorni dalla scomparsa di altre icone come Tina Turner e Ray Stevenson: è morta a soli 28 anni l’attrice Samantha Weinstein. A risultarle fatale, è stato un tumore alle ovaie.

Addio all’attrice del remake di Carrie

La morte della giovane attrice, nata in Canada nel 1995, è avvenuta lo scorso 14 anni maggio. Si trovava presso il Princess Margaret Hospital, a Toronto. Negli ultimi anni, Samantha Weinstein ha dovuto convivere con un cancro alle ovaie che, alla fine, le è risultato fatale.

Stando a quanto riportato da The Hollywood Reporter, il suo agente James Crammond ha riferito che la sua assistita ha lavorato fino al 4 maggio: nell’ultimo periodo stava lavorando ad un progetto animato come doppiatrice.

Uno dei ruoli per per cui viene ricordata in queste ore è soprattutto quello di Heather nel film Lo sguardo di Satana – Carrie, quarto adattamento del romanzo di Stephen King dopo il più celebre film del 1976 di Brian De Palma.

La carriera (interrotta) di Samantha Weinstein

La parte che l’ha messa sulle mappe del cinema e del mondo dello spettacolo è stata quella di Josephine nel film del 2005 Big Girl, quando aveva solo 10 anni. Per quel ruolo è stata premiata con il premio ACTRA per la miglior interpretazione femminile dell’anno.

È poi passata a interpretare Brooke nel drama indipendente Reign e la giovane Hagar nell’adattamento di The Stone Angel, romanzo di Margaret Laurence. Nel 2012 ha recitato poi in Jesus Henry Christ e l’anno dopo, oltre a Carrie, il pubblico l’ha vista in Haunter nella parte di Frances Nichols.

Numerose le sue apparizioni anche per la televisioni dal 2003 al 2017, prima degli ultimi anni in cui si è dedicata prevalentemente al doppiaggio di serie come Wishfart, D.N. Ace, Let’s Go Luna! e Dino Ranch.

Il post condiviso su Instagram dopo la morte

Come nei casi di Tina Turner e dell’attore dell’universo Marvel Ray Stevenson, la scomparsa di Samantha Weinstein non ha lasciato indifferenti il mondo del cinema e dei social. In questo caso a contribuire è stato anche un particolare post condiviso proprio dal suo account.

Dopo la sua morte, sul profilo qualcuno di vicino all’attrice ha messo due foto in cui la 28enne “fluttua” nell’universo: sorride serenamente e in didascalia è stato scritto “Ciao dall’altra parte“.

Subito dopo, il post prosegue spiegando che “Sam” è morta il 14 maggio alle 11.25 circondata dall’affetto dei suoi cari. Viene ricordato la “lotta” contro il cancro e i due anni e mezzo di terapie, così come la carriera spesa a dare voce a numerosi cartoni animati. Ora, conclude il post, è pronta per un’altra avventura.