Addio a Tina Turner, la regina del rock 'n roll aveva 83 anni: l'annuncio della morte dopo la lunga malattia

Il mondo della musica è in lutto per la morte di Tina Turner, regina del rock americano e internazionale. La cantante, leggenda della musica, aveva 83 anni ed è morta al termine di una lunga malattia.

Tina Turner morta a 83 anni

Ad annunciare il decesso della Turner, al secolo Anna Mae Bullock, il suo entourage: “Tina Turner, la regina del Rock’n Roll’ è morta serenamente oggi all’età di 83 anni dopo una lunga malattia nella sua casa di Kusnacht vicino a Zurigo, in Svizzera. Con lei, il mondo perde una leggenda della musica e un modello”.

Le esequie dell’ultima diva del rock ‘n roll si terranno in forma strettamente privata: “Ci sarà una cerimonia funebre privata a cui parteciperanno amici intimi e familiari. Si prega di rispettare la privacy della sua famiglia in questo momento difficile”, ha aggiunto il portavoce.

10 febbraio 1978 – una giovane Tina Turner posa per i fotografi di fronte al Park Hotel di London. Tina Turner era in Gran Bretagna per il suo primo tour da solista.

Recentemente la cantante aveva sofferto per la morte del figlio la morte del figlio Ronnie trovato senza vita a 62 anni nella sua casa di Los Angeles.

Tina Turner, al secolo Anna Mae Bullock, è nata il 26 novembre 1939 a Brownsville, cittadina del Tennessee che oggi conta poco più di 10mila abitanti.

Per lei quella della musica è stata una vera e propria vocazione: a 10 anni iniziò a cantare nel coro della parrocchia.

Nel 1956, a 17 anni, l’incontro con Ike Turner. Inizialmente la cantante scelse lo pseudonimo di Little Ann, Piccola Anna.

I due nel 1958 incisero la canzone Boxtop che segnò il debutto discografico della cantante.

Nl 1960, il singolo A Fool in Love viene pubblicato con il nome di Tina Turner. Da lì in poi la carriera è stata in ascesa e Tina Turner si è imposta nel mondo della musica e del costume, facendo anche alcune incursioni a Hollywood. Entrato nella leggenda il suo ruolo in ‘Mad Max, oltre la sfera del suono’ con Mel Gibson.

