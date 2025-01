L'attrice Judi Dench sta perdendo la vista per una degenerazione maculare: "Non mi muovo più da sola"

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

L’attrice britannica Judi Dench rischia di perdere la vista. È stata lei stessa a raccontarlo durante un podcast. Famosa per aver interpretato il ruolo di M nel film della saga James Bond “Golden Eye” (1995), Judi Dench ha vinto un Oscar come miglior attrice non protagonista nel 1998 per Shakespeare in Love.

La testimonianza di Judi Dench

Ospite del podcast “Fearless” condotto dall’influencer Trinny Woodall, Judi Dench ha Parlato apertamente delle sue condizioni di salute.

La famosa attrice, oggi 90enne, è affetta da una degenerazione maculare che rischia di farle perdere definitivamente la vista. Per questo motivo, ha raccontato, ha sempre bisogno di una persona che l’accompagni quando deve uscire.

L’attrice Judi Dench al Festival del Cinema di Venezia

Judi Dench: “Mi serve sempre un accompagnatore”

Premiata con l’Oscar nel 1998, l’ultima apparizione di Judi Dench risale al 2015 con un ruolo nella saga Spectre, sempre di James Bond. “Senza un accompagnatore rischierei di cadere per terra”, ha ammesso l’attrice durante l’intervista.

A causa del problema agli occhi, di cui non aveva mai parlato prima, Dench non è in grado di partecipare agli eventi pubblici da sola, spiegando che “deve esserci sempre qualcuno con me”. Pur ammettendo di non essere mai stata una grande fan degli eventi sul red carpet, Judi Dench ha detto che oggi “devo farlo con qualcuno che mi accompagni” altrimenti “rischio di sbattere contro qualcosa o di cadere”.

“Sono sempre nervosa prima di andare a fare qualcosa in pubblico. Non ho idea del perché. Per fortuna ora non devo apparire del tutto tranquilla perché faccio finta di non avere la vista”, ha ironizzato Judi Dench.

La carriera di Judi Dench

Considerata una delle migliori attrici della sua generazione, insieme a Glenn Close, Cate Blanchett e Geraldine Page è la quarta attrice ad aver ottenuto più candidature agli Oscar con otto nomination.

Tra i ruoli più iconici interpretati da Judi Dench si ricordano quelli in Chocolat (2000), Iris (2001), Lady Henderson presenta (2005), Diario di uno scandalo (2006), Philomena (2013) e Belfast (2021). Inoltre, Judi Dench ha ricevuto molti premi anche per le sue recitazioni in teatro.

Ha lavorato per molti anni con la compagnia teatrale Royal Shakespeare Company. Nella saga di James Bond ha interpretato il ruolo di M, il capo dell’MI6.