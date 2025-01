Coralie Fargeat unica regista donna candidata agli Oscar: chi è la mente dietro The Substance

Laurea in Scienze della Comunicazione alla Sapienza e master in Giornalismo Digitale alla Pul di Roma, è giornalista professionista dal 2007. Ha lavorato come redattore in diversi quotidiani locali e, successivamente, ha ricoperto lo stesso ruolo per siti di informazione nazionali, per i quali ha anche seguito i canali social.

Coralie Fargeat è l’unica regista donna ad aver ottenuto una nomination agli Oscar 2025. La regista francese è stata inserita nella cinquina dei finalisti per il film The Substance. A fare compagnia a Coralie Fargeat nelle nomination per la miglior regia agli Oscar saranno: Sean Baker (Anora), Brady Corbet (The Brutalist), James Mangold, (A Complete Unknown) e Jacques Audiard (Emilia Pérez).

Coralie Fargeat in corsa per l’Oscar con The Substance

Coralie Fargeat non era tra i favoriti per entrare nella cinquina dei candidati all’Oscar per la miglior regia, ma ha ribaltato i pronostici.

Fargeat ha inoltre ottenuto una nomination per la categoria “miglior sceneggiatura originale” sempre per il film The Substance, del quale ha curato anche il montaggio e la produzione.

Fonte foto: ANSA

In alto a sinistra: Coralie Fargeat, a destra Sean Baker. In basso, da sinistra verso destra: Brady Corbet, James Mangold, Jacques Audiard

Unica donna regista nella cinquina finale

La nomination della regista Coralie Fargeat non è passata inosservata a Hollywood. Storicamente, infatti, l’Academy che assegna gli Oscar è stata criticata per la scarsa attenzione rivolta al mondo femminile.

In passato solo nove donne hanno ottenuto una nomination nella categoria miglior regia, una delle più importanti della rassegna, e solo tre di esse hanno vinto il premio: Jane Campion (nominata due volte), Chloé Zhao e Kathryn Bigelow.

La rosa delle registe che hanno ottenuto una nomination in questa categoria include Lina Wertmuller, Sofia Coppola, Greta Gerwig, Emerald Fennell e Justine Triet. Lo scorso anno Triet era stata nominata per Anatomy of a fall, mentre nel 2023 nessuna donna era stata inserita nella cinquina finale.

La carriera della regista Coralie Fargeat

Nata a Parigi, in Francia, nel 1976, Coralie Fargeat ha cominciato la sua carriera lavorando come assistente alla regia di alcune produzioni straniere girate in Francia, tra cui Passion of Mind e Verità apparente.

Nel 2003 ha diretto il suo primo cortometraggio (Le Télégramme) e nel 2017 ha firmato il suo primo film come regista: Revenge, un film che racconta la storia di una giovane donna che mette in atto una spietata vendetta dopo essere stata stuprata. La prima pellicola della regista Coralie Fargeat è stata accolta molto positivamente dalla critica.

The Substance, con protagoniste Demi Moore e Margaret Qualley, è un body horror sugli standard di bellezza del mondo dello spettacolo. La cerimonia degli Oscar 2025 si terrà il 2 marzo. In corsa per un premio c’è anche l’attrice italiana Isabella Rossellini.