L'attore Angel Salazar è morto a 68 anni: ha recitato in Scarface e Carlito's Way. Trovato in casa da un amico

Un recentissimo lutto ha sconvolto il mondo del cinema: è morto l’attore Angel Salazar. L’interprete è noto per diversi ruoli in iconiche pellicole. Tra i suoi ruoli più noti, quelli in Carlito’s Way e Scarface. Salazar, che da tempo soffriva di problemi di cuore, è stato ritrovato privo di vita da un amico.

Morto l’attore Angel Salazar: trovato senza vita in casa

Aveva 68 anni e diversi problemi cardiaci l’attore Angel Salazar: l’interprete è stato ritrovato privo di vita nell’abitazione di un amico a Brooklyn.

È stato proprio l’amico dell’attore a segnalare il decesso: Salazar era nel bagno della casa, dove era entrato per fare una doccia. Purtroppo, dalla stanza l’attore non è più uscito.

Angel Salazar nel 2023

Non sono ancora chiare le cause che hanno portato al decesso. Tuttavia, come anticipato, è da tempo noto che Salazar era affetto da problemi cardiaci.

La carriera di Angel Salazar

Noto comico e stand up comedian, l’attore Angel Salazar ha preso parte a diversi spettacoli di HBO, come Last Comic Standing. Ha iniziato la propria avventura nel mondo del cinema nel 1979.

Tra i film più famosi ai quali ha preso parte in qualità di attore, ricordiamo Walk Proud e i già citati Scarface e Carlito’s Way.

In Scarface, l’attore ha affiancato Al Pacino nel ruolo del suo braccio di Montana, Chi-Chi.

Ha inoltre preso parte a Punchline e The Gilbert Diaries: The Movie, suo ultimo lavoro nel cinema, datato 2023.

Alla carriera sul grande schermo, Salazar ha sempre affiancato quella nella stand up comedy, iniziata a soli 18 anni e portata avanti per tutta la vita. La sua ultima esibizione è infatti datata luglio 2024 e sembra proprio che l’attore avesse in corso anche nuovi progetti.

Le origini dell’attore

Angel Salazar aveva origini cubane: l’attore è nato a Cuba nel 1956.

Tuttavia, lasciò la terra natale da giovanissimo, stabilendosi a New York. Si racconta che il suo ingresso in America sia avvenuto grazie ad una lunga nuotata, che gli ha permesso di raggiungere la base navale di Guantanamo Bay.

L’America fece la sua fortuna, portandolo a recitare al fianco di Al Pacino, Tom Hanks e altri celebri interpreti.