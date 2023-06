L'aspartame potrebbe essere dichiarato cancerogeno dall'Oms: cos'è e in quali alimenti si trova solitamente

Giornalista, redattore e copywriter freelance, nato e cresciuto tra Jesi e Ancona. Amante della lettura e della scrittura, trasforma la sua passione in lavoro, diventando esperto nella scrittura per il web. Pieno di difetti, come la passione per la Juventus.

L’aspartame, uno dei dolcificanti artificiali più utilizzati al mondo, sarà presto dichiarato come “possibile cancerogeno per l’uomo” dalla Iarc, l’Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro dell’Organizzazione mondiale della sanità (Oms). Lo rivela l’agenzia Reuters, che cita due fonti a conoscenza della valutazione dell’agenzia Onu.

Cos’è l’aspartame

L’aspartame è un dolcificante artificiale utilizzato in tutto il mondo fin dagli anni Ottanta. Si presenta come una polvere bianca e inodore ed è più dolce dello zucchero.

Viene usato come edulcorante in una vasta gamma di prodotti alimentari, in particolare nelle bibite light. Nell’Unione Europea i prodotti che contengono aspartame devono indicarlo nell’etichetta, con la sigla E951.

In quali alimenti si trova l’aspartame

L’aspartame viene oggi usato come additivo alimentare, come dolcificante non zuccherino, in tanti prodotti alimentari, dalle bevande senza zuccheri alle gomme da masticare.

Si trova anche in prodotti di pasticceria e confetteria, prodotti lattieri e prodotti dietetici e per il controllo del peso.

Aspartame e rischio cancro

Da tempo si sospetta che l’aspartame possa avere un effetto cancerogeno sugli esseri umani. Ma in assenza di prove affidabili le agenzie regolatorie nazionali e internazionali non hanno mai preso provvedimenti.

Ora però, secondo quanto rivela Reuters, la Iarc avrebbe raccolto e analizzato abbastanza studi e ricerche recenti da prendere la decisione di inserire il dolcificante nelle sostanze potenzialmente cancerogene (gruppo 2B della classificazione Iarc).

La decisione sarebbe stata finalizzata nel corso di questo mese dopo un incontro con gli esperti esterni dell’Agenzia che fa parte dell’Oms: manca solo l’annuncio ufficiale, atteso per il 14 luglio prossimo.

La classificazione Iarc

La Iarc ha il compito di valutare, sulla base delle prove scientifiche disponibili, se una sostanza o un alimento (ma anche fenomeni fisici e comportamenti) siano cancerogeni per gli esseri umani.

L’agenzia però non indica le soglie di rischio, quale sia la quantità del prodotto che si può consumare senza correre rischi. Per molte sostanze infatti i rischi derivano da un consumo eccessivo. Questo tipo di valutazioni viene fatto dagli enti regolatori nazionali e internazionali, come ad esempio l’Autorità europea per la sicurezza alimentare.

Sono quattro i livelli di classificazione dello Iarc:

sostanze cancerogene per l’uomo (gruppo 1);

per l’uomo (gruppo 1); probabili cancerogeni (gruppo 2A);

(gruppo 2A); possibili cancerogeni (gruppo 2B);

(gruppo 2B); non classificabili come cancerogeni (gruppo 3).

Il primo gruppo riguarda sostanze su cui ci sono prove certe sulla capacità di provocare il cancro nell’uomo, come amianto e alcol. Nel gruppo 2A ci sono sostanze, come la carne rossa, sui cui ci sono prove limitate che possano provocare il cancro.

Nella lista dei possibili cancerogeni vengono inseriti i prodotti la cui capacità di provocare il cancro negli esseri umani è dubbia. L’aspartame verrà inserito in questa categoria (2B). L’ultimo gruppo comprende sostanze per le quali non esistono prove di cancerogenicità.