L'allarme caldo spinge i Muse a cambiare l'orario del concerto all'Olimpico di Roma: post ufficiale della band

A Roma fa troppo caldo, per questo i Muse si trovano costretti a modificare l’orario per il concerto allo Stadio Olimpico. È quanto comunicato dalla band capitanata da Matthew Bellamy sui social per l’evento programmato per il 18 luglio. Con un post su Instagram i Muse hanno annunciato i nuovi orari per l’accesso ai fan allo stadio, compresa la tabella di esibizione degli artisti ospiti.

Allarme caldo, i Muse riprogrammano l’orario del live all’Olimpico

Martedì 18 luglio i Muse sono attesi allo Stadio Olimpico di Roma. Tuttavia, l’ondata di caldo che ha portato il bollino rosso in almento 20 città del Belpaese ha costretto i tre musicisti britannici a rivedere la scaletta degli eventi in programma nella Capitale.

Matthew Bellamy e soci hanno comunicato sui social i nuovi orari dell’evento.

Secondo i nuovi orari comunicati dai Muse su Instagram, l’ordine degli eventi del 18 luglio sarà così programmato: l’ingresso del pubblico che ha prenotato il proprio posto in soluzione parterre è fissato per le ore 17; i titolari dei biglietti per le tribune potranno accedere allo stadio alle ore 18; gli One OK Rock si esibiranno alle 19:15 e i Royal Blood saliranno sul palco alle 20:15. Lo show dei Muse, infine, inizierà alle 21:45.

Il comunicato dei Muse

I Muse, nella nota pubblicata sui social, scrivono: “A causa del caldo senza precedenti previsto, abbiamo posticipato l’orario di apertura porte e l’orario delle esibizioni il più tardi possibile. Inoltre, saranno adottate misure supplementari all’interno e all’esterno dello stadio per proteggere i nostri fan”.

Gli autori di ‘Absolution’, quindi, dispensano alcuni consigli ai fan per tenerli lontani dalle fasce orarie più calde: “Vi raccomandiamo di arrivare non prima dell’apertura delle porte, di indossare una protezione solare adeguata (cappelli, creme solari, ecc.) e di rimanere sempre idratati. Vi preghiamo di prendervi cura gli uni degli altri e se siete preoccupati per il vostro benessere o per quello di qualcun altro, recatevi immediatamente in una delle postazioni mediche“.

Il caldo record in Italia

Come già detto nel primo paragrafo, sono almeno 20 le città interessate dal bollino rosso in Italia: in Sardegna e Sicilia si toccherranno i picchi massimi, rispettivamente, fino ai 46 e i 47 gradi.

In Puglia sono previsti picchi di 45 gradi. Le previsioni non migliorano spostandosi al centro-nord, con temperature limitatamente inferiori che tuttavia non si spostano al di sotto di una media di 38 gradi.

Una lieve diminuzione è prevista tra il 25 e il 27 luglio. Per questo caldo record il Ministero della Salute ha stabilito un Codice Calore per il Pronto Soccorso, un percorso assistenziale differenziato per chi si reca all’ospedale con conseguenze da caldo eccessivo.