Caldo record in Italia e bollino rosso in 20 città: quali sono quelle più roventi e quando finirà l'afa

L’Italia è avvolta dalla morsa del grande caldo che sembra non voler abbandonare il Bel Paese in una delle estati più roventi degli ultimi anni. Temperature da record da Nord a Sud nello Stivale, con una bolla di calore dai 37,8 gradi in sue per almeno tre giorni di fila che fa boccheggiare gli italiani. E il peggio non è ancora passato, perché nelle prossime ore ci saranno anche picchi da 45-47 gradi in alcune città.

Dove farà più caldo

Di giorno e all’ombra si arriveranno a toccare i 38-39 gradi nel centro-nord e 42-43 a Roma, in Sicilia sono attesi 45-46 gradi, in Sardegna fino a 47 e 44-45 in Puglia. Sono soltanto alcune delle temperature più roventi, ma nessuno in Italia può tirare un sospiro di sollievo.

Nella giornata di martedì 18 luglio le città meno calde, si fa per dire, saranno soltanto Bari, Catania, Civitavecchia, Milano, Reggio Calabria, Torino e Genova, ma si tratta di una “rinfrescata” quasi impercettibile.

Fonte foto: ANSA

Nella morsa, invece, la Valle Padana, come a Bologna, Ferrara, Rovigo, Mantova, Alessandria e Pavia con temperature fino ai 40 gradi, così come nel Lazio dove a Roma si raggiungeranno anche i 42-43 gradi.

Le 20 città da bollino rosso e non solo

E per la giornata di martedì 18 luglio 2023 sono 20 le città categorizzate da bollino rosso in Italia. Si tratta di quelle città in cui le condizioni di calore potrebbero provocare effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche.

Tra le città da bollino rosso ci sono:

Ancona

Bologna

Bolzano

Brescia

Cagliari

Campobasso

Firenze

Frosinone

Latina

Messina

Napoli

Palermo

Perugia

Pescara

Rieti

Roma

Trieste

Venezia

Verona

Viterbo

Sei, invece, quelle da bollino arancione:

Bari

Catania

Civitavecchia

Milano

Reggio Calabria

Torino

Quando finirà il grande caldo

Per tornare a respirare e per sorridere per la tregua del grande caldo bisognerà però aspettare qualche giorno.

Fino a mercoledì 19 luglio 2023 il caldo avvolgerà ancora tutta la Penisola, poi si comincerà a respirare al Nord e a macchia verso tutto il Paese. Ma per un caldo delle temperature al Sud bisognerà attendere ancora qualche giorno, con gli esperti e meteorologi che hanno segnato tra il 25 e il 27 luglio la prima occasione di temperature più basse rispetto alle settimane precedenti anche al Meridione.