L'aereo più grande del mondo WindRunner supera gli Airbus e Boeing: trasporterà le gigantesche pale eoliche

La startup Radia ha sviluppato WindRunner, il nuovo aereo più grande al mondo specializzato nel trasporto delle gigantesche pale eoliche. Lungo 108 metri e largo 24 metri, con un’apertura alare di 80 metri, può trasportare carichi superiori a 72mila chilogrammi su distanze di 2mila chilometri. L’azienda ha raccolto 104 milioni di dollari per il progetto e prevede di iniziare i voli intorno al 2027.

WindRunner è il nuovo aereo più grande: carica e trasporta turbine eoliche

Il velivolo monumentale, sviluppato dalla startup Radia con sede in Colorado, fa impallidire anche gli Airbus e i Boeing moderni. L’aereo non trasporta però passeggeri o merci generiche, ma pale eoliche lunghe fino a 91 metri, fornendo un servizio diretto ai parchi eolici in tutto il mondo.

La sua missione è di supportare quindi la transizione energetica, utilizzando anche carburante per l’aviazione sostenibile e atterrando su semplici piste in terra battuta.

Le straordinarie misure dell’aereo WindRunner

WindRunner è dotato di un enorme portellone che si apre per caricare le pale eoliche, utilizzando un sistema brevettato che riduce i tempi e garantisce un posizionamento preciso.

Questo super aereo può volare a oltre 12 chilometri di altezza e coprire distanze fino a 2000 chilometri. Le pale saranno scaricate utilizzando lo stesso portellone anteriore attraverso il quale sono state caricate.

WindRunner può trasportare pale con lunghezze superiori ai 100 metri, mentre l’aereo stesso misura 108 metri di lunghezza, 24 metri di larghezza e ha un’apertura alare di 80 metri.

Il carico utile può superare i 72mila chilogrammi, con un volume della stiva di oltre 270mila piedi cubi, equivalente a tre piscine olimpioniche.

Il finanziamento di WindRunner e quando sarà inaugurato

WindRunner diventa quindi il successore dell’Antonov An-225 come nuovo aereo più grande del mondo. La startup ha mantenuto segreta questa iniziativa per molti anni.

Secondo quanto riportato dal Wall Street Journal, Radia ha già raccolto 104 milioni di dollari per finanziare il suo ambizioso progetto.

La società prevede che le turbine eoliche più grandi che fornirà agli sviluppatori onshore possano ridurre i costi di energia pulita fino al 35%, rendendo i parchi eolici realizzabili su più località. Dietro a questo progetto c’è Mark Lundstrom, un ex scienziato missilistico del MIT, che ha trascorso gli ultimi sette anni con un team di ingegneri per sviluppare il WindRunner.

Il potenziale di questo aereo sta tutto nel fatto che, a oggi, le moderne pale eoliche offshore sono difficili da utilizzare sulla terraferma a causa delle loro dimensioni, che non consentono il passaggio sotto ponti o nelle normali strade, e quindi vengono trasportate solo via mare.