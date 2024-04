Kitesurfer risucchiato dall’elicottero durante l'esibizione Nato sarà risarcito con 243mila euro dal ministero

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Alessandro Ognibene sarà risarcito dal ministero della Difesa con più di 243mila euro. Trattasi del kitesurfer ferito il 3 ottobre 2018 dopo essere stato trascinato da un elicottero militare che stava svolgendo un’esibizione Nato sulla costa di Ladispoli.

A stabilire il la cifra del risarcimento è la sentenza emanata dal giudice di primo grado nel processo civile dopo le indagini della capitaneria di porto.

Fra gli imputati del processo figurano il capo dell’addestramento denominato Notte Scura 2018 e i due piloti dell’elicottero Chinook, il mezzo che avrebbero risucchiato il kitersurfer sulla costa di Torre Flavia, a Ladispoli, che sorge sul litorale a nord della capitale.

Il kitesurfer: “Convivo con dolori pazzeschi”

“Appena appresa la sentenza abbiamo pianto – ha spiegato il kitesrufer –. Convivo con dolori pazzeschi e di notte faccio incubi. Ma questa è una soddisfazione: un piccolo passo verso l’iter penale”.

Le parole del giudice

I fatti risalgono all’ottobre 2018. L’elicottero CH47C Ermes 50 era impegnato con altri mezzi per un’esercitazione della Nato.

“Aveva alzato la vela del kitesurf quando sono arrivati gli elicotteri dell’Aereonautica Militare e del Ministero della Difesa a bassissima quota – ha riferito in aula il giudice –. Per lo spostamento d’aria dell’elicottero birotore, posizionato nell’area balneare a una quota di 152 metri, il surfista è stato proiettato con violenza verso l’alto per almeno 10 metri di altezza”.

L’uomo è poi stato “trascinato dall’ala del kitesurf a cui era agganciato e poi fatto precipitare a terra, privo di conoscenza con un impeto tale da provocargli gravi lesioni personali: il vento era massimo di 8-10 nodi, non sarebbe bastato per far sbalzare l’uomo”.

La vicenda giudiziaria, dopo la sentenza che ha stabilito il risarcimento, prosegue. La prossima udienza è prevista per lunedì 8 aprile, con il procedimento penale nel corso del quale sono già state mostrate immagini e ascoltati i testimoni presenti quel giorno sulla spiaggia.

“La notizia del risarcimento è un precedente importante prima del giudizio penale: la dinamica ricostruita è a carico del ministero”, ha sottolineato l’avvocato, Giuseppe Maccarone.